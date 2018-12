Handbal, juniori I

Echipa de handbal a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a reușit o nouă victorie din acest sezon al Campionatului Național pentru juniori I, a patra din campionat, 33 – 27, pe terenul celor de la LPS Roman. Sucevenii pregătiți de antrenorul Răzvan Bernicu au controlat jocul în mare parte, asta deși au avut multe absențe, la pauză având 17 – 15. Cu această victorie, sucevenii au profitat de eșecul liderului la Vaslui și s-au apropiat de locul I în grupă la două puncte.

„În mare parte a meciului am condus pe tabelă, ne-am impus jocul și ne-am distanțat destul de repede. Față de etapa trecută, jocul a fost unul cu un ritm mult mai bun în ambele reprize, lucru îmbucurător mai ales pentru că ne-au lipsit mulți jucători. Am avut și un final bun, când gazdele s-au apropiat la două goluri și am reușit trei goluri rapide, pe contraatac”, a explicat antrenorul Răzvan Bernicu.

În meciul de la Roman, pentru LPS Suceava au marcat sportivii: Lazurcă (11 goluri), Vizitiu (7), Tudor Muntean (6), Cozorici (4), Lazoreac (3) și Chirilă (2).

Etapa a 7-a

LPS Piatra Neamț – LPS Iași 40 – 32 (18 – 12)

LPS Vaslui – CSM Bacău 28 – 25 (14 – 8)

LPS Roman – LPS Suceava 27 – 33 (15 – 17)

Clasament

1. CSM Bacău 7 6 0 1 261 202 18

2. LPS Suceava 7 4 2 1 230 215 16

3. LPS Piatra Neamț 7 3 2 2 233 219 13

4. LPS Vaslui 7 3 1 3 214 228 12

5. LPS Roman 7 1 1 5 194 231 8

6. LPS Iași 7 1 0 6 191 228 8

Bonus

* LPS Piatra Neamț (5pts - respectare cerințe talie)

* LPS Roman (5pts - respectare cerințe talie)

* LPS Suceava (6pts - respectare cerințe talie)

* LPS Vaslui (5pts - respectare cerințe talie)

* LPS Iași (6pts - respectare cerințe talie)

* CSM Bacău (6pts - respectare cerințe talie)