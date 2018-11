Qwan Ki Do

Qwan Ki Do-ul sucevean a ieşit din nou la rampă la nivel naţional prin sportivii clubului He Pai, pregătiţi de instructorul Ovidiu Zegrea (centură neagră 3 dang). Timp de două zile, sucevenii au luptat pentru un loc pe podium la finalele Campionatului Naţional de Quan Ki Do Arme Tradiţionale pentru juniori şi seniori, competiţie ce s-a desfăşurat în Sala Polivalentă „Ionuţ Iftimoaie” din Comăneşti, judeţul Bacău. Clubul Sportiv He Pai Suceava a participat cu 16 sportivi cu vârste cuprinse între 13 şi 48 de ani, care la final au câştigat un număr total de 14 medalii naţionale, dintre care patru de aur, două de argint şi opt de bronz, în cele două probe: tehnică şi luptă cu arme tradiţionale.

„În ultimii 3 ani am observat o creştere semnificativă a interesului în ceea ce priveşte studiul armelor tradiţionale. Acest lucru se concretizează printr-o creştere a numărului de participanţi la competiţii. Astfel, dacă în 2015 am avut doar 6 sportivi prezenţi şi 3 medalii, anul acesta am reuşit să participăm cu 16 sportivi şi să obţinem 14 medalii. De asemenea, acum două săptămâni s-a desfăşurat un stagiu naţional de pregătire pentru arme tradiţionale, unde am participat cu un număr record de sportivi, 43.

Pregătirea pentru competiţiile de arme tradiţionale este mai dificilă deoarece necesită foarte mult spaţiu. Din acest motiv a trebuit să ne adaptăm şi să găsim soluţii pentru a ajunge în formă maximă la momentul concursului.

Felicitări tuturor participanţilor şi mulţumiri tuturor celor care au contribuit la această reuşită”, a explicat instructorul şi preşedintele Clubului Sportiv He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea (centură neagră 3 dang).

Rezultatele obţinute de sportivii clubului He Pai

Proba tehnică:

juniori 13 – 15 ani feminin – locul I – Francesca Scepanschi

locul III – Raluca Huianu

juniori 13 – 15 ani masculin – locul III – Alexandru Serediuc

juniori 16 – 17 ani feminin – locul I – Beatrice Acristinei

locul II – Ioana Sabina Postolache

18 – 39 ani feminin centuri negre – locul III – Mihaela Munteanu

peste 40 ani masculin centuri negre - locul III – Florin Duceac

peste 18 ani mixt centuri negre (pe echipe) – locul III – Mihaela Munteanu + Mihai Huianu

Proba de luptă:

juniori 13 – 15 ani feminin – locul I – Francesca Scepanschi

locul III – Raluca Huianu

juniori 13 – 15 ani masculin – locul III – Bogdan Buta

juniori 16 – 17 ani feminin – locul I – Beatrice Acristinei

locul II – Ioana Sabina Postolache

seniori 18 – 39 ani, centuri negre, feminin - locul III - Mihaela Munteanu