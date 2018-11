Rugby

Astăzi, naționala de rugby seniori a României va disputa ultimul meci test World Rugby al acestei luni, în compania echipei similare a Uruguayului. Partida va avea loc pe stadionul de rugby din Complexul Sportiv Ghencea, de la ora 14:00, și va fi transmisă în direct de Telekom Sport. Încasările din vânzarea biletelor la acest meci vor fi redirecționate către secția de copii și juniori a Clubului Sportiv Steaua. Pentru această partidă, staff-ul tehnic, format din Thomas Lièvremont, Danie de Villiers şi Dănuţ Dumbravă, a stabilit echipa care va intra pe teren. Căpitanul naționalei, humoreanul Mihai Macovei, revine în mijlocul Stejarilor, acesta urmând să îmbrace pentru a 80-a oară tricoul echipei naționale. În primul XV se află și alt sportiv din Gura Humorului, Daniel Plai, ce va juca pe postul de mijlocaș la deschidere. Al treilea sportiv din județul Suceava ce a fost prins în lotul României pentru acest meci este suceveanul Răzvan Ilișescu, sportiv ce evoluează la fel ca și Macovei, în Franța. În primul XV se regăsesc trei jucători care evoluează în Franța, 4 la Timișoara Saracens, 4 la CSA Steaua, 3 la CSM București și unul la CSM Știința Baia Mare.

„România și Uruguay se cunosc bine pentru că-n ultima perioadă am jucat practic în fiecare an. Avem stiluri de joc diferite, știm că va fi un meci greu, însă ne-am pregătit pentru asta toată săptămâna. Dorim să încheiem acest an cu o victorie, avem nevoie de un meci bun și sper ca mâine să facem jocul pe care l-am pregătit la antrenamente. Vom avea un teren de joc probabil foarte greu, cu mult noroi, însă până la urmă condițiile sunt aceleași pentru ambele echipe. Important e să rămânem concentrați, să comunicăm și să respectam planul de joc”, a declarat căpitanul Stejarilor, humoreanul Mihai Macovei.

Ultima întâlnire dintre România și Uruguay a fost în noiembrie 2016, când Stejarii s-au impus cu 36 - 10

Aflată pe locul 18 în clasamentul World Rugby, Uruguay a fost în ultimii ani una din națiunile cu care România (locul 16 în clasament) s-a întâlnit constant, cu atât mai mult cu cât Los Teros au evoluat și la World Rugby Nations Cup, competiție organizată timp de zece ani la București. Ultima întâlnire dintre cele două echipe a fost în noiembrie 2016, când Stejarii s-au impus cu 36 – 10 (22 – 3). Bilanțul general al confruntărilor directe este favorabil Stejarilor, care au câștigat de șapte ori împotriva sud-americanilor, într-o singură dispută consemnându-se un rezultat de egalitate.

Echipa României pentru meciul cu Uruguay: 1. Ionel Badiu (Romains), 2. Eugen Căpățână (Timișoara Saracens), 3. Alexandru Gordaș (CSM București), 4. Adrian Moțoc (Agen), 5. Marian Drenceanu (Timișoara Saracens), 6. Adrian Ion (CSM București), 7. Mihai Macovei (Colomiers) (C), 8. Cristi Chirică (CSM Știința Baia Mare), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (CSA Steaua), 11. Ionuț Dumitru (CSA Steaua),12. Tangimana Fonovai (CSM București), 13. Vlăduț Popa (Timișoara Saracens), 14. Vlăduț Zaharia (Timișoara Saracens), 15. Ionel Melinte (CSA Steaua), rezerve: 16. Florin Bărdașu (CSM București), 17. Alexandru Savin (CSM București), 18. Constantin Pristăviță (CSM Știința Baia Mare), 19. Johan Van Heerden (Perpignan), 20. Răzvan Ilișescu (Blagnac), 21. Tudorel Bratu (CSM București), 22. Florin Vlaicu (CSM București) și 23. Alexandru Bucur (CSM Știința Baia Mare).