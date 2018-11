Volei, speranțe

Echipa de volei speranțe (juniori III) a Clubului Sportiv Școlar „Nicu Gane” din Fălticeni a început foarte bine acest sezon al Campionatului Național și este lidera seriei după două turnee disputate până acum. Voleibaliștii antrenați de Ionel Ciocan au reușit să câștige toate cele șase meciuri disputate până acum, fiind singurii cu victorie pe linie din seria I. Zilele trecute, echipa din Fălticeni a avut al doilea turneu, pe teren propriu, în sala de sport a Colegiului Național „Nicu Gane”, etapă în care a reușit să câștige primul meci cu 3 – 1 în fața principalei contracandidate la locul I, CSȘ Botoșani. În meciul doi, gazdele au trecut cu 3 – 2 la seturi de CSȘ Bacău și cu 3 – 0 de LPS Bistrița, echipă ce, surprinzător, a reușit să se impună în fața Bacăului și a celor de la Botoșani.

„Mă bucur că la turneul de acasă am avut parte de un public foarte numeros, cum n-am mai văzut de mult, și le mulțumesc suporterilor pentru încurajări. În acest an ne-am propus să ajungem la turneul final și să luptăm pentru o medalie, deoarece avem o generație bună, ce a ieșit campioană națională acum doi ani, la minivolei, dar aici va conta și cât au muncit și au crescut celelalte echipe cu care ne vom lupta. În acest an majoritatea jucătorilor noștri sunt în clasa a VIII-a și au un program încărcat la școală, au de învățat mai mult, dar fac sacrificii și vin la antrenament de la pregătire. Este o grupă echilibrată, cu meciuri imprevizibile, iar acest lucru ne avantajează pentru că avem meciuri tari. Îmi doresc să jucăm cât mai multe seturi, pentru a fi într-o formă cât mai bună la semifinal, unde vom întâlni echipe mai puternice”, a explicat Ionel Ciocan. Antrenorul fălticenenan a mai adăugat că-n evoluția echipei se simt condițiile foarte bune de pregătire și recuperare pe care le au la dispoziție de la școală și primărie.

CSȘ „Nicu Gane” Fălticeni a folosit un lot format din sportivii: Vșad Lungu, Emanuel Corduneanu, Pavel Coțovanu, Teodor Macovei, Sabin Hârtopeanu, Ciprian Solcan, Gabriel Romanică, Răzvan Mogage, Sabin Călugărița, Eduard Toader, Mihnea Ciocan, Cezar Ciubotariu și Leonard Oanea.

La mijlocul lunii viitoare, echipa din Fălticeni va disputa al treilea turneu, la Botoșani, și în 2019 se va încheia această primă fază, la finalul căreia se vor califica la turneul semifinal primele două clasate din serie.

Rezultatele turneului de la Fălticeni

LPS Bistrița – CSȘ Bacău 3 – 2

Nicu Gane Fălticeni Fălticeni – CSȘ Botoșani 3 – 1

LPS Bistrița – CSȘ Botoșani 3 – 1

CSȘ Nicu Gane Fălticeni – CSȘ Bacău 3 – 2

CSȘ Bacău – CSȘ Botoșani 3 – 1

CSȘ Nicu Gane Fălticeni – LPS Bistrița 3 – 0

Clasamentul seriei I

T C C1 P P1 Pct

1. CSȘ Nicu Gane Fălticeni 6 4 2 0 0 16

2. CSȘ Bacău 6 2 1 2 1 10

3. LPS Bistrița 6 1 1 0 4 5

4. CSȘ Botoșani 6 1 0 2 3 5

Legenda

C Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1

C1 Jocuri câștigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 și 0-3