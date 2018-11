Rugby

Ieri, în ultima etapă a returului Diviziei Naţionale de rugby, seria Centru Nord, echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava a reuşit să se impună pe terenul celeilalte reprezentante a judeţului, Rugby Club Gura Humorului, scor 29 - 14. Deşi întâlnirea nu avea nici o miză în clasament şi asta deoarece ambele formaţii erau calificate deja în turneul play-off, partida a fost una spectaculoasă, în care jucătorii au dat totul pentru a câştiga, dar şi pentru a face spectacol pentru spectatorii prezenţi în număr mare, în joc fiind şi un trofeu onorific, Cupa Bucovinei, pus la bătaie la meciurile dintre cele două echipe, începând cu acest campionat. Humorenii au avut şansa să deschidă scorul şi să pună şase puncte pe tabelă, dar au ratat două lovituri de pedeapsă la beţe, din poziţii bune, iar sucevenii au reuşit primul eseu, după o breşă găsită de Dusacovschi în apărarea adversă, Brăteanu fructificând transformarea. Suceava şi-a mărit avantajul după un eseu reuşit de Iulian Nichiforiuc, iar humorenii au replicat printr-un eseu a managerului jucător, Ştefăniţă Rusu, după o acţiune prelungită de atac, cu mai multe lovituri de pedeapsă jucate la mână şi mai multe fixări, Michiduţă ducând scorul la 12 - 7 pentru oaspeţi, după transformarea fructificată. Până la pauză, CSM Suceava a mai reuşit două eseuri, unul prin Vasilică Ivanov şi unul prin Iulian Câtea, scor 22 - 7.

Humorenii au început mai bine repriza secundă şi au avut şansa să reducă din diferenţă în ultima fază a meciului

Humorenii au început mai bine partea a doua şi au pus presiune în 22-ul advers, iar Ştefăniţă Rusu a reuşit al doilea eseu după o acţiune prelungită de atac, iar scorul a devenit 22 - 14, după transformarea reuşită de acelaşi Michiduţă. Sucevenii au turat şi ei motoarele spre finalul partidei şi Manolachi a adus cel de-al 5-lea eseu al echipei pregătite de Marius Colţuneac, scor 29 - 14, după transformarea fructificată de Narcis Borş. În ultimele minute, gazdele au pus presiune pe apărarea suceveană, dar au ratat marcarea celui de-al treilea eseu, după un înainte involuntar în terenul de ţintă, scor final 29 - 14 pentru CSM Suceava.

„A fost un ultim meci din sezonul regulat, în care singura miză era Cupa Bucovinei, deoarece eram calificaţi şi noi şi Suceava în play-off. A fost un meci între foşti colegi de echipă, de la Suceava şi de la Iaşi, pe un teren puţin mai greu, în care balonul a fost destul de dificil de mânuit. Echipa Sucevei a avut o linie de 3 sferturi mai experimentată, iar noi am încercat să alternăm jocul pe ambele compartimente. Jocul a fost unul mai mult fizic, cu multe puncte de fixare şi contacte, asta deoarece balonul era ud. Îi felicit pe suceveni pentru victorie şi sperăm ca până la play-off să creştem ambele echipe şi să ne legăm mult mai bine, pentru a face o figură frumoasă. Mulţumim celor care ne susţin, DHL România, BCR România şi Primăria oraşului Gura Humorului, dar şi mediului de afaceri din zonă, Centrului Medical Bucovina, domnului George Straton, Ursus, Raitar, Albertemma şi Smart şi tuturor ce sunt alături de echipă ”, a explicat antrenorul jucător al humorenilor, Andrei Varvaroi.

CSŞ Gura Humorului a început partida cu un lot format din sportivii: Zup, Vieriu, Croitoru, Ştefăniţă Rusu, Andrei Varvaroi, Drelciuc, Tofan, Sandu, Vaman (c), Lupu, Samuil Plaiu, Deliu, Gheorghe Plaiu, Oanea şi Michiduţă, Lucian Oanea, Palamariu, Costan, Gafiţa, Matei, Coca, Simerea.

Marius Colţuneac: „A fost un meci frumos, în urma căruia mă bucur că n-au apărut accidentări”

De cealaltă parte, antrenorul sucevenilor, Marius Colţuneac crede c-a fost un meci de încărcătură, chiar dacă nu a fost miza punctelor, unul în care ambele echipe au făcut spectacol pentru cei prezenţi în tribune.

„A fost un meci de încărcătură, mai ales din punct de vedere fizic. Ştiam că nu vom avea un meci uşor la Gura Humorului, mai ales că ne-au lipsit trei jucători importanţi, Druşcă, Vasilache şi Ştefancu şi de aceea am avut ceva emoţii în margine, unde n-a mers ca de obicei. Până la urmă a fost un meci bun, unul în care am fost superiori pe linia de 3 sferturi, acolo unde ştiam că gazdele au probleme şi unde am ştiut să fructificăm situaţiile avantajoase. Până la urmă a fost un meci frumos şi mă bucur că n-au apărut accidentări în ambele tabere, iar spectatorii au fost mulţumiţi de spectacolul rugbistic din teren. Mulţumim celor ce ne finanţează şi sunt alături de noi, Primăria şi Consiliul Local Suceava, CSM Suceava, Asociaţia prietenii Rugby-ului din Bucovina, Alin Creţu (AC Mobile), Andrei Puiu (Expertoptic), Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret, Romfour, Kroll Plus, Imperium Residence, Cris Termoconfort, Sav-Com şi spălătoriei Oscar”, a declarat antrenorul sucevenilor, Marius Colţuneac.

CSM Suceava a abordat această partidă cu un lot format din sportivii: Cîtea, Manolachi, Scolobiuc, Bişoc, Preutescu, Fânariu, Bursuc, Nichiforiuc, Bolat, Dusacovschi, Ivanov, Borş, Florea, Hreceniuc, Brăteanu, Clim, Nistor, Gorcea, Ispir, Custrin, Zimbru, Fedrihan şi Stanciuc.

Etapa a 8-a

CSM Sibiu – Ştiinţa Petroşani 5 – 120

RC Gura Humorului – CSM Suceava 14 – 29

CSUAV Arad a stat

Clasamentul seriei Centru-Nord

1. CS Ştiinţa Petroşani 8 8 0 0 509 91 8pb 40

2. CSM Bucovina Suceava 8 6 0 2 260 136 6 30

3. Rugby Club Gura Humorului 8 4 0 4 157 185 3 19

4. CSUAV Arad 8 2 0 6 140 261 3 11

5. CSM Sibiu 8 0 0 8 1114 473 0 0