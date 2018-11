Fotbal juvenil

Echipa Under 19 de la LPS Suceava a ratat la mustață calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. În optimi, formația pregătită de Răzvan Bîgu a fost eliminată greu, la loteria penalty-urilor, de gruparea Sporting Juniorul Vaslui, într-o partidă disputată pe terenul sintetic din cartierul George Enescu. Oaspeții au început mai bine jocul și au marcat două goluri, însă sucevenii și-au revenit rapid și au izbutit să egaleze până la pauză, grație reușitelor semnate de Bejenar și Manolea. Repriza secundă a continuat sub semnul echilibrului, fără ca vreuna dintre formații să reușească să se desprindă pe tabela de marcaj, în ciuda ocaziilor care n-au lipsit la cele două porți. Suspansul a continuat și la loviturile de departajare, acolo unde formația oaspete avea să se impună, în cele din urmă, cu scorul general de 12-11!

„Nu am ce să le reproșez băieților, care au arătat determinare și spirit de luptă în compania unei echipe foarte puternice, care se luptă an de an pentru titlul național adunând jucători din toată România. Am demonstrat că avem valoare, că putem juca de la egal la egal cu orice adversar, și cred că la fel de bine puteam să fim noi cei care să ne calificăm mai departe. Nu trebuie neglijat faptul că acești copii activează cu bune rezultate și în Liga a IV-a, unde Liceul cu Program Sportiv se află pe tabloul de concurs începând cu sezonul în curs”, a declarat antrenorul Răzvan Bîgu.

În partida cu Sporting Juniorul Vaslui, LPS Suceava a evoluat în următoarea alcătuire: Cosma – Coajă, Sâicu, Manolea, Boca – Bejenar, Mărăcineanu – Baicu, Sahlean, Parasca – Plăcintă. Au mai intrat Camilar, Cazacu, Robciuc și Malanca.