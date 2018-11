Atletism

Peste 1.000 de concurenţi, de toate vârstele, amatori, dar şi profesionişti, au luat startul, duminică, 11 noiembrie 2018, în Crosul „15 Noiembrie”, competiție ce ajuns la cea de-a 29-a ediţie. Printre concurenți s-au aflat și atleții Clubului Sportiv Municipal Dorna Vatra Dornei, club sprijinit de Consiliul Local și Primăria din Vatra Dornei. Anul acesta, crosul a venit cu mai multe noutăţi. În primul rând, traseul a fost unul omologat pe 5 kilometri, iar competiţia a căpătat de la această ediție caracter internaţional. În competiţie au intrat, pe lângă concurenții români, şi atleţi profesionişi din 15 ţări şi fiecare a trecut prin control anti-doppind, după terminarea cursei. În plus, în acest an, crosul a fost cronometrat profesionist. Ca o altă noutate, în acest an, startul s-a dat din faţa Secţiei 440 „Ştanţe şi Matriţe” a fostei Uzine Steagu Roşu, iar crosul a urmat traseul parcurs de participanții la revolta anticomunistă a muncitorilor brașoveni pe 15 noiembrie 1987.

Cel mai titrat atlet al clubului dornean, Andrei Dorin Rusu, a luat startul în cursa seniorilor și a terminat pe locul patru, medalia de aur fiind câștigată de Rinas Akhamadeev din Rusia. Al doilea a fost Roman Nicolae Soare, iar bronzul a revenit sportivului Sebastian Udo Hendel din Germania.

Organizatorii au făcut la final și un clasament național al sportivilor români, iar Andrei Dorin Rusu a câștigat medalia de argint.

La categoria juniori I, atleții dorneni pregătiți de antrenorul Cristian Prâsneac au mai obținut o medalie de argint prin Sebastian Cătălin Liscan.

„Mă bucură evoluția sportivului meu, Dorin Andrei Rusu, la această competiție, ținând cont că primi 3 sportivi au participat la Jocurile Olimpice de la Rio și anul acesta la Campionatul European de Seniori de la Berlin. Suntem convinși că dacă facem o pregătire bună până la Campionatul European de cros, care are loc pe 9 decembrie la Tilburg -Olanda, la categoria tineret putem face o figură frumoasă printr-o clasare cât mai în față”, a explicat antrenorul dornean, Cristian Prâsneac.