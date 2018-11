Rugby

Echipa de rugby seniori RC Gura Humorului a reuşit ieri a patra victorie din acest sezon al Diviziei Naţionale şi s-a calificat în turneul play-off, în primul campionat în care participă de la înfiinţare. Sportivii pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi s-au impus ieri, cu scorul de 26 – 19, pe terenul ultimei clasate, CSM Sibiu, într-un meci în care au câştigat şi punctul bonus ofensiv. Humorenii au început tare acest meci şi au reuşit două eseuri prin Andrei Vieru şi Daniel Tofan, o transformare fiind fructificată de Alex Vaman. Până la pauză, RC Gura Humorului a mai reuşit un eseu prin Ştefăniţă Rusu, plus o transformare a lui Alex Vaman, gazdele reuşind şi ele o încercare şi o transformare, scor 19 – 7.

În partea a doua, humorenii au jucat mult prea relaxaţi şi le-au permis sibienilor să egaleze, când mai erau 10 minute de joc. Cu cinci minute înainte de final, Liviu Costan a adus eseu câştigător al humorenilor, după o pasă de la căpitanul Alex Vaman, ultima fază a meciului prinzându-i pe elevii lui Andrei Varvaroi tot în terenul de ţintă advers, dar arbitru a fluierat balon blocat şi finalul partidei.

„Am început foarte bine şi am marcat două eseuri, dar în partea a doua a fost o succesiune de faze în care nu ne-am concentrat, i-am lăsat să joace rapid şi nu ne-am repliat în apărare şi am primit două eseuri, cu care gazdele ne-au egalat. Am reuşit eseul câştigător în ultimele 5 minute şi puteam majora diferenţa în ultima fază. Mulţumim celor care ne susţin, DHL România, BCR România şi Primăria oraşului Gura Humorului, dar şi mediului de afaceri din zonă, Centrului Medical Bucovina, domnului George Straton, Ursus, Raitar, Albertemma şi Smart şi tuturor ce sunt alături de echipă”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

RC Gura Humorului a început meciul de la Sibiu în formula: Vieru, Piţel, Croitoru, Voicu, Drelciuc, Rambo Plaiu, Smochină, Sandu, Gafiţa, Matei, Tofan, Micu şi Nichiduţă, pe parcurs intrând şi Ştefăniţă Rusu, Andrei Varvaroi, Miroş şi Samuil Plaiu

Duminică, de la ora 11.00, în ultima etapă, humorenii vor primi vizita echipei CSM Suceava, într-un meci de palmares, având în vedere că ambele echipe din judeţ sunt calificate în play-off.