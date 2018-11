Futsal

Nou înfiinţata grupare Pro Academy Fălticeni, construită pe scheletul echipei Under 19 de la Colegiul Naţional „Nicu Gane”, n-a rezistat decât cinci etape în campionatul Ligii a II-a de futsal din România. Antrenorul Marcel Irimie s-a implicat cu speranţe mari în acest proiect, însă până la urmă a trebuit să se declare învins.

„Federaţia a luat deja act de retragerea noastră din campionat. Îmi pare nespus de rău că s-a terminat așa, pentru că, prin acest proiect, am încercat să creez continuitate pentru tinerii care evoluează în prezent în campionatul naţional de futsal al juniorilor. La început am primit fel de fel de promisiuni că voi fi susţinut, însă odată cu trecerea timpului am simţit pe pielea mea că nimic nu se materializează. M-am zbătut ca această echipă să poată exista în continuare, însă mi-am dat seama că totul este în zadar. Era imposibil să ne putem descurca numai din propriii mei bani și din împrumuturi”, a declarat antrenorul Marcel Irimie.