Rugby

Echipa de rugby juniori sub 17 ani a Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului a reușit a patra victorie în acest sezon al Campionatului Național, din tot atâtea partide disputate în acest tur de campionat. Elevii antrenorului Andrei Varvaroi s-au impus zilele trecute cu scorul de 36 – 10, pe terenul celor de la ACSOV Pantelimon. Humorenii au început bine meciul și au pus presiune în apropierea terenului de țintă advers, dar n-au concretizat prin puncte. Pe fondul câtorva momente în care concentrarea a fost mai scăzută, elevii lui Andrei Varvaroi au încasat un eseu, dar mai apoi și-au revenit după intrarea în teren a lui Nichitean, jucător ce a adus un plus, mai ales la deschidere. Încet-încet, echipa din Gura Humorului și-a impus jocul și până la final a reușit 36 de puncte după două încercări (eseuri) și o transformare a lui Nichitean, un eseu și o transformare pentru Conache, Vasilovici și Cioltan, câte un eseu fiecare, plus un eseu de penalizare.

„Am început bine, dar n-am reușit să punctăm și-am primit un eseu într-un moment când eram prea relaxați. Atunci am decis să-l trimit în teren pe Nichitean, care a venit din străinătate și nu era la nivel maxim de pregătire și pot să spun că a dat un impuls echipei, care mai apoi a mers mult mai bine și s-a impus la capitolul fizic. Toți jucătorii s-au mobilizat exemplar și mă bucur că terminăm partidele în forță, ceea ce-mi dă speranțe pentru următoarele trei meciuri, când vom întâlni echipe din partea superioară a clasamentului. Ne bucurăm c-a revenit și Vlăduț Sidău, jucător ce a suferit o operație la menisc, iar în acest meci a fost foarte bun mai ales din punct defensiv, cu cel puțin 18 placaje”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

CSȘ Gura Humorului a început meciul de la București în formula: Sebastian Vasilovici, Vlăduț Țurcanu, Ionuț Bârsan, Alexandru Tucaliuc, Adrian Cojocariu, Andrei Mureșan, Vlăduț Sidău, Ilie Cătună, Mihai Daraban, Alin Conache, Ioan Antonesi, Robert Cioltan, Alexandru Barău, Alexandru Gârdea și Alexandru Bandol, pe parcurs intrând în teren și Alex Limbosu, Alexandru Buhăiescu, Marian Floriștean, Laurențiu Pojar, Ciprian Nichitean, Gabriel Bivol și Ștefan Ajităriței.

Sâmbătă, CSȘ Gura Humorului va juca pe teren propriu cu cei de la Colegiul Național Aurel Vlaicu, o echipă în care se regăsesc și două cluburi puternice, Dinamo și Șoimii București.

Etapa a 5-a

ACSOV Pantelimon - CSȘ Gura Humorului 10 – 36

CSȘ 2 Baia Mare - CS Cleopatra Mamaia 36 – 26

CTTV Galați - CSM București 0 – 69

C.N.A.V și C.T. Dinicu Golescu au stat

Clasament

1. CS Cleopatra Mamaia 5 4 0 1 216 48 3 19

2. CSȘ Gura Humorului 4 4 0 0 147 41 2 18

3. CSȘ 2 Baia Mare 4 3 0 1 164 83 2 14

4. CSM București 3 2 0 1 101 22 2 10

5. C.N.A.V 3 2 0 1 53 29 1 9

6. C.T. Dinicu Golescu 3 0 0 3 27 66 1 1

7. ACSOV Pantelimon 4 0 0 4 29 102 0 0

8. CTTV Galați 4 0 0 4 14 360 0 0