Atletism

Peste 350 de copii şi juniori au luat startul la Grand Prix-ul Cristina Casandra de la Suceava, o competiţie ce a devenit una de tradiţie pentru atletismul din zona Moldovei şi care anul ăsta a înregistrat un nou record de participare. În sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal Suceava, de la stadionul Areni, s-au aflat la starturi peste 550 de juniori şi copii, mulţi dintre participanţi concurând la mai multe probe. Grand Prix-ul Cristina Casandra a fost organizat de Asociaţia Judeţeană de Atletism Suceava, în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Suceava, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, dar şi firma Decahtlon Suceava. La competiţie a ajuns şi preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Florin Florea, oficial ce se afla în zonă, la Campionatul Balcanic de Cros de la Botoşani.

„Mă bucur că an de an vin tot mai mulţi copii la acest concurs în care ne dorim atragerea lor spre mişcare şi sport, iar de această dată am bătut un nou record de participare. Rezultatele au fost foarte bune şi acest Grand Prix a devenit unul în care antrenorii din zonă îşi pot verifica elevii, mai ales că urmează sezonul competiţiilor oficiale de sală. Mă bucur că şi la categoria Prichindel, unde sunt cei mai mici concurenţi, născuţi în anul 2011 sau mai mici, am avut parte de o participare numeroasă, micii atleţi venind alături de părinţii ce i-au fotografiat şi i-au încurajat. Preşedintele FRA a fost impresionat de numărul mare de copii prezenţi şi s-a oferit ca la ediţiile viitoare să ne ajute să ridicăm şi mai mult nivelul concursului”, a explicat cea mai bună atletă din toate timpurile a Clubului Sportiv Municipal Suceava, Cristina Casandra.

La categoria Prichindel, unde au alergat cei mai mici dintre participanţi, organizatorii n-au făcut clasamente, toţi copiii fiind premiaţi, iar la celelalte categorii sportivii au primit diplome, medalii, cupe, tricouri şi dulciuri.

Câştigătorii probelor din această ediţie a Grand Prix-ului Cristina Casandra

În competiţia rezervată juniorilor I, Anca Sadoveac şi Matei Ionescu (LPS Suceava) au câştigat la 60 de metri, Marius Turcu (CSM Suceava) la 800 de metri, iar Cătălin Liscan (CSM Dorna Vatra Dornei) s-a impus la 1500 de metri. La juniori II, Roxana Ghiuţă (CSM Suceava) a câştigat la 60 şi 800 de metri, Bianca Catrinari (CSM Rarăul Câmpulung) şi Sebastian Moldovan (LPS Suceava) la 1500 de metri, Paul Paveliuc la 60 de metri şi Daniel Istor la 800 de metri, ambii de la LPS Suceava. La juniori III, Ionuţ Tofănescu (CSŞ Rădăuţi) a câştigat la 60 şi 800 metri, Cosmina Boiciuc (LPS) la 60 metri, Talida Sfarghiu şi Mădălina Sârbu, la 800 şi 1500, ambele de la CSM Suceava, iar Constantin Perdei, de la CSŞ Rădăuţi, locul I la 1500.

La copii I, 800 – Alexandru Prâsneac (CSM Dorna), 60 metri – Denis Tuculeanu (Şcoala Jean Bart), 1500 metri – Claudia Costiuc (CSM Dorna), 800 – Diana Vaman (CSM), 60 - Ancuţa Pomohaci (Marginea), la copii II, Ştefan Iftimi (LPS Iaşi), locul I la 50 şi 200 metri, Ioana Lupancu (LPS) la 200 metri, Sara Cristea (CS Ceahlăul) la 50 metri, iar la copii III, Sebastian Beclea (CS Olimpic) la 200 metri, David Halip (Marginea) la 50 metri, Ina Popescu (CS Ceahlăul) la 200 metri şi Maria Filip, tot de la Piatra Neamţ, la 50 metri.

În proba de ştafetă, LPS Suceava a câştigat atât la fete, cât şi la băieţi.