Fotbal

Foresta a pierdut cu scorul de 4-0 meciul din deplasare, cu Știința Miroslava, rezultat în urma căruia a coborât pe locul al nouălea în ierarhia la zi a Seriei I a Ligii a III-a. Interesant că președintele executiv al grupării ieșene este Dumitru Moldovan, care a activat până astă vară în structura de conducere a formației de pe Areni.

„Sincer, din punctul meu de vedere, consider că Foresta are o echipă competitivă, iar scorul de 4-0 nu reflectă realitatea din teren, meciul din etapa a X-a fiind mult mai echilibrat. <Galben-verzii> au două-trei posturi deficitare, motiv pentru care au și pierdut atât de multe puncte până acum. Noi am încercat să speculăm punctele slabe ale adversarului și ne bucurăm că ne-a ieșit. Cu acele poziții acoperite, cred că Foresta putea să se bată chiar pentru promovare. Important este însă că echipa continuă să existe, iar primarul Ion Lungu și Consiliul Local ajută constant activitatea fotbalistică. La fel stau lucrurile și la Miroslava, unde nu am putea supraviețui fără sprijinul consistent al autorităților locale. Noi, deocamdată, ne aflăm pe poziția a treia, iar în funcție de locul ocupat la finalul turului, ne vom exprima sau nu intențiile de promovare”, a declarat Dumitru Moldovan.

În afară de acesta, la Știința Miroslava mai activează alți doi suceveni, este vorba de portarii Jan Turiță și Sebastian Bâlbă. Antrenorul grupării ieșene este fostul internațional basarabean Viorel Frunză, care în cariera de jucător a evoluat și în țara noastră, la FC Vaslui, CFR Cluj sau Ceahlăul Piatra Neamț.