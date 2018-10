Volei

În etapa cu numărul doi din seria est a Diviziei A2 la volei masculin, echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, antrenată de Tudor Orășanu, a reușit primul rezultat pozitiv din acest sezon. Sucevenii s-au impus cu 3 – 2 la seturi în deplasarea de la CS Știința Bacău. Cu un lot format în majoritate din juniori și cadeți, cu doar 3 seniori, echipa din Suceava a reușit să câștige primul set cu 25 – 15, dar gazdele au egalat situația la seturi, după 25 – 21 în actul secund. Sucevenii au câștigat la fel de lejer și setul trei cu același scor, dar au fost egalați după 22 – 25 în setul patru. În setul decisiv, CSM-ul a condus cu 14 – 9, dar au venit câteva servicii foarte bune a suceveanului de la Bacău, Răzvan Purice, iar până la final, elevii lui Tudor Orășanu și-au asigurat victoria cu 15 – 13.

„A fost un meci destul de încâlcit, dar până la urmă mă bucur c-am câștigat. Mă așteptam să întâlnim o echipă la fel de tânără ca a noastră, dar gazdele au avut mai mulți seniori, inclusiv suceveanul Răzvan Purice, care de altfel a fost motorul echipei, iar fără el în teren cred că am fi câștigat mult mai clar. Am jucat din nou în mare parte cu juniorii și cadeții, Alexandru Rață fiind remarcatul partidei. În seturile doi și patru, pe final am fost puțin timorați când mergeam cap la cap și am fi putut termina meciul mai repede dacă am fi câștigat unul din cele două seturi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Municipiului Suceava și al Consiliului Local Suceava”, a declarat antrenorul Marius Orășanu.

CSM Suceava a folosit în acest meci un lot format din: Marius Gontariu, Alexandru Rață, Vlad Buhu, Ștefan Verciuc, Eduard Cazacu, Tudor Ștreangă, Marius Bortă, Alexandru Roman, Lucian Huțuleac și Andrei Sasu.

Sâmbătă, de la ora 11.00, sucevenii vor avea primul meci pe teren propriu, la sala Unirea, în compania celei mai puternice echipe din serie, CSU Știința București.