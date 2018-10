Rugby

Ieri, în a doua etapă din returul Diviziei Naționale și a șaptea din acest sezon, echipa de rugby seniori a reușit cea mai concludentă victorie din acest campionat. Elevii antrenorului Marius Colțuneac s-au impus pe teren propriu cu scorul de 74 – 13 în disputa cu ultima clasată din seria Centru-Nord, CSM Sibiu. Partida a fost la discreția sucevenilor, care au controlat jocul și au rulat tot lotul de jucători, inclusiv cei ce au evoluat mai puțin în partidele anterioare. Până la pauză, CSM Suceava avea deja un avantaj ce-i aducea și punctul bonus ofensiv, scor 38 – 5. În partea a doua jocul a curs în același sens, spre terenul de țintă al oaspeților, o echipă ce n-a reușit să se deplaseze cu tot lotul pe care-l are la dispoziție.

„Credeam că va fi un meci mai greu, dar din fericire ni l-am făcut ușor. A fost un antrenament bun pentru jucători, în care echipa noastră a pus în practică tactica de joc stabilită înainte și mă bucur că relațiile de joc au început să meargă bine. Important este că nu am avut sportivi accidentați și am reușit să rulăm tot lotul, inclusiv jucători ce au evoluat mai puțin în acest sezon. Mulţumim celor ce ne finanţează şi sunt alături de noi, Primăria şi Consiliul Local Suceava, CSM Suceava, Asociaţia prietenii Rugby-ului din Bucovina, Alin Creţu (AC Mobile), Andrei Puiu (Expertoptic), Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret, Romfour, Kroll Plus, Imperium Residence, Cris Termoconfort şi Sav-Com”, a declarat antrenorul sucevenilor, Marius Colțuneac.

CSM Suceava a început această partidă în formula: Câtea, Manolache, Octavian Scolobiuc, Bișoc, Fânariu, Gorcea, Vasilache, Drușcă, Bursuc, Dusacovschi, Ivanov, Florea, Nistor, Hreceniuc și Ștefancu. Pe parcursul meciului au mai intrat: Clim, Ispir, Covaliu, Alexiux, Brătianu, Custrin, Zimbru și Mendrihan.

În etapa viitoare, sucevenii vor evolua pe terenul liderului seriei Centru-Nord, Știința Petroșani, echipă ce în weekend s-a impus la Arad cu 61 – 7. Cealaltă reprezentantă a județului Suceava, Rugby Club Gura Humorului, a stat în această etapă, iar în următoarea va evolua acasă, cu CSUAV Arad.

Clasamentul seriei Centru-Nord

1. CS Știința Petroșani 6 6 0 0 365 71 6pb 30pct

2. CSM Bucovina Suceava 5 4 0 1 180 78 4 20

3. Rugby Club Gura Humorului 5 2 0 3 105 117 2 10

4. CSUAV Arad 6 2 0 4 84 218 2 10

5. CSM Sibiu 6 0 0 6 84 334 0 0