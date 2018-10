Volei, juniori I

Echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu, a reuşit a doua victorie din acest sezon al Campionatului Naţional, din tot atâtea partide disputate. Primul set a fost unul slab pentru gazde, cu un joc haotic de care au profitat oaspeţii şi s-au impus cu 26 – 24. Antrenorul Tudor Orăşanu a decis să schimbe total echipa şi să bage în teren jucătorii de pe bancă, care au evoluat mult mai bine decât titulari şi au câştigat următoarele două seturi cu 25 – 21 şi 25 – 14. În setul patru, sucevenii au jucat din nou cu titularii şi au încheiat partida cu 25 – 18, dar jocul nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor.

„Chiar dacă am câştigat, jocul titularilor m-a nemulţumit, fiind unul cu mult sub posibilităţile lor. Cred că i-am luat de sus şi sper să fi fost oboseala de vină, deoarece şapte dintre ei au jucat cu o zi înainte în divizia seniorilor, tot cu Buzăul. Am vrut să produc un şoc în setul doi şi am introdus rezervele, iar coordonatorul Vlad Ştreangă, care este abia în clasa a noua, a condus foarte bine echipa în teren şi astfel am câştigat destul de clar seturile doi şi trei. Sper ca jucătorii să revină pe traseul care trebuie şi să evolueze la adevărata valoare în următoarele partide”, a explicat antrenorul sucevean Tudor Orăşanu.

LPS CSŞ Suceava a folosit un lot format din sportivii: Alexandru Raţă, Vlad Buhu, Ştefan Verciuc, Eduard Cazacu, Tudor Ştreangă, Marius Bortă, Alexandru Roman, Gheorghe Buiciuc, Vlad Ştreangă, Iustin Ciobanu, Iulian Florea şi Gabriel Albu.

În celălalt meci al etapei, CSŞ Botoşani s-a impus acasă, cu scorul de 3 – 0 la seturi (25 – 16, 25 – 16 şi 25 – 14) în disputa cu LPS Piatra Neamţ.

La primul meci pe teren propriu, sucevenii s-au impus cu 3 – 1 la seturi în disputa cu CSŞ Buzău.

În etapa a treia, pe 4 noiembrie, CSŞ LPS Suceava va juca în deplasare, la Colegiul Naţional „Alexandru Vlahuţă” din Râmnicu Sărat.

Clasamentul seriei I

T C C1 P P1 Pct

1. LPS CSS Suceava 2 2 0 0 0 7

2. CSŞ Botoşani 1 1 0 0 0 3

3. CN A. Vlahuţă Râmnicu Sărat 1 0 1 0 0 2

4. CSŞ Buzău 2 0 0 1 1 1

5. LPS Piatra Neamţ 2 0 0 0 2 1

Legenda

C Jocuri câştigate cu 3-0 şi 3-1

C1 Jocuri câştigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 şi 0-3