Handbal

Echipa a doua de handbal a Universităţii Suceava a încheiat pe locul doi primul din cele două tururi ale sezonului regulat în Divizia A. În etapa a cincea, echipa pregătită de antrenorul Ioan Tcaciuc a reuşit a treia victorie din acest campionat, 37 – 33, pe teren propriu, cu CSU CNOT Braşov. Partida a avut un ritm bun, cu perioade bune de ambele părţi, între două echipe cu jucători foarte tineri. În prima repriză ambele formaţii au fost la conducere, iar din minutul 18 sucevenii au avut o perioadă mult mai bună şi s-au distanţat la şase goluri, cu mai multe goluri pe faza a doua şi contraatac, 18 – 16, aceasta fiind şi cea mai mare diferenţă de scor din meci. La pauză, CSU avea patru goluri, 22 – 18, dar în continuare oaspeţii, mai exact echipa Centrului Naţional Olimpic de Tineret, au reuşit să se apropie la un gol. Elevii lui Ioan Tcaciuc au avut o nouă perioadă bună şi s-au dus din nou la şase goluri când mai erau 12 minute de joc, braşovenii au venit din nou la două goluri, dar universitarii au reuşit un final bun şi s-au impus la patru goluri diferenţă, scor 37 – 33.

„Am întâlnit o echipă tânără, ca şi a noastră, şi deşi am condus destul de multe minute, din nou am avut probleme în apărare. Sunt şi cei trei jucători de la prima echipă pe care nu-i avem la antrenamente şi aici sunt probleme la comunicarea în teren a jucătorilor şi încă nu jucăm ceea ce ar trebui. Din punct de vedere al mobilizării am fost foarte mulţumit şi sper ca-n această pauză de două săptămâni să ne punem la punct deficienţele”, a explicat antrenorul sucevenilor, Ioan Tcaciuc.

CSU II Suceava a folosit în acest meci un lot format din sportivii: Duman şi Mihăescu – portari, Tofănel (3 goluri), Lazurcă (8), Oancea (5), Bejinariu (2), Jităreanu (1), Şoldan, Ivan, Fedic, Lupu (4), Cozorici (6), Alupoaie (7), Burac şi Roşu (1).

Universitarii au o pauză de două săptămâni şi vor relua campionatul sâmbăta viitoare, pe 3 noiembrie, cu o deplasarea la CSU Galaţi, în prima etapă a returului I.

Rezultatele etapei a 5-a

CSM Bacău – CSM Vaslui 25 – 37 (13 – 17)

CSU II Suceava – CSU CNOT Braşov 37 – 33 (22 – 18)

CSU Galaţi – CSM Botoşani 28 – 28 (15 – 12)

Clasamentul seriei A

1. CSM Vaslui 5 5 0 0 173 99 15

2. CSU II Suceava 5 3 0 2 143 143 9

3. CSU CNOT Braşov5 3 0 2 143 149 9

4. CSU Galaţi 5 2 1 2 116 135 7

5. CSM Botoşani 5 1 1 3 136 150 4

6. CSM Bacău 5 0 0 5 126 161 0