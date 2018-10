Volei

S-a încheiat vacanţa şi pentru voleibaliştii echipei de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava. Echipa pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu a început în weekend noul sezon din Divizia A2 seria Est la volei masculin cu un eşec pe terenul uneia din candidatele la promovare în acest an, SCM Gloria Buzău. Sucevenii au pierdut întâlnirea cu 0 – 3 la seturi, 18 – 25, 14 – 25 şi 19 – 25. Antrenorul Tudor Orăşanu s-a bazat în această partidă pe jucători foarte tineri, 6 din primul 7 fiind juniori şi cadeţi, ce au dublă legitimare şi pe care-i antrenează şi la Liceul cu Program Sportiv din Suceava. În faţa unui adversar ce avea jucători experimentaţi, tinerii voleibalişti suceveni au jucat destul de timorat, dar au avut şi momente bune, mai ales în ultimul ser, când la scorul de 21 – 19 le-au forţat pe gazde să ceară de două ori time-out.

„Am jucat cu o echipă foarte bună, ce are şanse mari la promovare în acest an. Ne-am bazat în special pe jucătorii foarte tineri, juniori şi cadeţi, şi experienţa gazdelor şi-a spus cuvântul în jocul din teren. Mai mult, sportivii noştri au intrat şi au evoluat timoraţi în teren, deşi le-am spus că nu e cazul să simtă o responsabilitate prea mare pe umeri şi să joace mai relaxat, dar până la urmă e vârsta şi e de înţeles. Am avut şi momente bune în joc, mai ales pe finalul setului trei, când le-am dat ceva emoţii buzoienilor. Marius Bortă a debutat la seniori şi şi-a făcut bine treaba pe postul de libero, la debut fiind şi Alexandru Roman. Acest proiect este realizat cu sprijinul Municipiului Suceava şi al Consiliului Local Suceava”, a explicat antrenorul sucevenilor, Tudor Orăşanu.

CSM Suceava a început meciul de la Buzău cu un singur senior în teren, Marius Gontariu, alături de juniorii şi cadeţii Alexandru Raţă, Vlad Buhu, Ştefan Verciuc, Eduard Cazacu, Tudor Ştreangă şi Marius Bortă, în teren intrând şi Alexandru Roman. Sâmbătă, în etapa a doua, sucevenii vor juca tot în deplasare, la CS Ştiinţa Bacău, urmând ca pe 3 noiembrie să joace primul meci pe teren propriu, cu CSU Ştiinţa Bucureşti.

Rezultatele etapei I

CS Rapid Bucureşti – CS Ştiinţa Bucureşti 3 – 0 (28 – 5, 25 – 19, 25 – 13)

CSM Râmnicu Sărat – CSU Ştiinţa Bucureşti 0 – 3 (10 – 25, 15 – 25, 13 – 25)

CSM Gloria Buzău – CSM Suceava 3 – 0 (25 – 18, 25 – 14, 25 – 19)