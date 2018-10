Futsal

După un debut de sezon în Liga I de futsal cu meciuri deosebit de dificile, gruparea Bukovina Vicovu de Jos și-a pus mari speranțe în duelul de la Buzău, cu Gloria, disputat în compania unei alte nou promovate. După o primă repriză mai ștearsă, gazdele izbutind să intre la cabine cu un avantaj de două goluri, sucevenii au revenit mult mai montați pe teren și au reușit să restabilească egalitatea grație dublei semnate de Costică Cârdei.

„La acest scor am forțat victoria și ne-am creat câteva oportunități foarte bune de a înscrie. Din păcate, n-am fost insiprați în fața porții, iar aceste ratări aveau să ne coste pe final, când adversarii noștri s-au desprins în câștigători, cu scorul de 4-2, în urma unor faze de contraatac. Păcat de acest eșec, pentru că, dacă am fi fost puțin mai atenți, am fi putut să scoatem un rezultat pozitiv, mai ales că am întâlnit un adversar accesibil. Sperăm să învățăm din aceste erori, deoarece suntem dornici să ne luăm revanșa în retur”, a declarat antrenorul Bukovinei, Cristin Burlică.

Sâmbătă, de la ora 16.00, într-un joc contând pentru etapa a VI-a a Ligii I de futsal, gruparea din Vicovu de Jos va primi pe teren propriu replica formației Dunărea Călărași.

Clasament

1. Dunărea Călărași 5 4 0 1 34-11 12

2. Autobergamo Deva 4 3 1 0 39-9 10

3. United Galaţi 4 4 0 0 27-5 9

4. Futsal Klub Odorheiu Secuiesc 4 3 0 1 41-22 9

5. Informatica Timișoara3 2 1 0 14-4 7

6. SCM Gloria Buzău 5 2 0 3 13-26 6

7. Imperial Wet Miercurea Ciuc3 1 0 2 20-12 3

8. Futsal Poli Iasi 4 1 0 3 8-12 3

9. Bukovina Vicovu de Jos 5 0 0 5 13-59 0

10. CFF Clujana Cluj-Napoca 5 0 0 5 11-60 0