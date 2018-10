Rugby, juniori sub 17 ani

Echipa de rugby juniori sub 17 ani a Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului debutează astăzi în noul sezon al Diviziei Naţionale de juniori cu o partidă pe teren propriu, de la ora 10.00, în compania celor de la CSM Bucureşti. Humorenii s-au mai întâlnit cu bucureştenii în acest an, în semifinala Campionatului Naţional de juniori sub 16 ani, campionat pe care l-au câştigat după o finală în care s-au impus în faţa altei reprezentante a zonei Moldova, CSŞ Bârlad. Etapa de sâmbătă este a doua, în prima CSŞ Gura Humorului a stat deoarece erau nouă echipe, iar campioana avea primul meci liber. Mai mult, între timp au rămas opt echipe în acest sezon, după retragerea celor de la FC Argeş, ce-n prima etapă trebuia să joace cu CSM Bucureşti. În perioada de pauză competiţională, echipa humoreană s-a mai întărit cu cinci jucători, doi veniţi de la Clipiceni, din judeţul Botoşani, a căror echipă nu s-a înscris, şi trei veniţi de la Timişoara. Mai mult, juniorii humoreni au făcut multe antrenamente comune cu echipa de seniori a oraşului, ce s-a înfiinţat în această vară, şi continuă o dată pe săptămână să facă un antrenament de aşezare în teren.

„Ştim echipa din Bucureşti, una destul de bine legată ce ne-a dat emoţii în semifinala din sezonul trecut, când a înscris trei eseuri în cinci minute, dar până la urmă ne-am impus la peste 10 puncte. Sperăm să facem un meci frumos şi bun în acelaşi timp şi să începem acest sezonul cu o victorie. La finalul lunii august am reuşit să facem un cantonament la mare, dar şi multe antrenamente comune cu echipa de seniori, ceea ce îi ajută foarte mult să crească şi să capete experienţă. Avem un lot destul de mare, mai ales că ne-au mai venit cinci jucători în această vară, stăm cel mai bine pe linia de trei sferturi şi de aceea ne-am înscris şi-n campionatul de rugby în 7”, a explicat Andrei Varvaroi.

Tehnicianul humorenilor a mai adăugat că va fi un campionat mai lung decât în sezonul trecut, cu 14 meciuri şi play-off sau play-aut, şi speră ca echipa să aibă bani pentru a participa la toate partidele.

Tot în această etapă cu numărul doi, CSŞ 2 Baia Bare va juca acasă, cu ACSOV Pantelimon, CS Cleopatra Mamaia cu CTTV Galaţi, iar CT Dinicu Golescu va sta.