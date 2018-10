Fotbal

După consumarea a 6 etape din actualul sezon Foresta ocupă locul 6 în ierarhia Seriei I a Ligii a III-a, un loc sub aspirațiile conducerii clubului și ale antrenorului Selim Benachour. „Am pierdut puncte importante pe fondul unor greșeli individuale foarte mari, atât în partidele de la Focșani, Râmnicu Sărat și Târgu Secuiesc. În ultimul joc, spre exemplu, am jucat bine chiar dacă am evoluat încă din prima repriză cu un om în minus pe teren după eliminarea lui Celeadnic, însă ce folos, dacă am făcut numai cadouri adversarilor. Ne-au costat enorm până acum aceste greșeli și trebuie să muncim mai mult la antrenamente și să ne concentrăm mai bine în timpul meciurilor astfel încât să nu mai repetăm asemenea erori. Nu vreau să acuz pe nimeni, încerc să vorbesc cu fiecare jucător în parte, să le dau încredere, pentru că este obligatoriu să eliminăm aceste greșeli. Sunt dezamăgit pentru că jocul nostru arată din ce în ce mai bine, însă suntem trași în jos din cauza greșelilor copilărești”, a declarat antrenorul Selim Benachour.

Chiar dacă Foresta se află deja la 6 puncte distanță de fotoliul de lider, ocupat în prezent de formația Suporter Club Oțelul Galați, tehnicianul tunisian dezvăluie că are așteptări mari de la echipa sa.

„Jucăm să ne clasăm cât mai sus, chiar dacă am pierdut puncte importante până acum. Avem echipă bună, și cred că putem să ne gândim chiar la promovare. Pot să zic că sunt mulțumit de lot și de jucătorii pe care-i am la dispoziție”, a precizat Benachour.

Prezent și el la conferința de presă, fundașul central Paul Mateciuc a declarat că speră ca Foresta să câștige următorul meci de campionat, care va avea loc sâmbătă, de la ora 15.00, pe Areni, în compania celor de la Metalul Buzău.

„Dorim să învingem, ca să mulțumim publicul care va veni la stadion. Avem o revanșă de luat în urma eșecului usturător din runda precedentă. Suportul fanilor este foarte important pentru noi și sper ca la ora partidei să fie multă lume în tribune, ca să ne susțină”, a precizat Mateciuc.