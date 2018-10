Handbal

La patru zile după eșecul de pe terenul nou promovatei HC Buzău 2012, echipa de handbal a Universităţii Suceava revine mâine seară, de la ora 18.00, în faţa propriilor suporteri, într-o confruntare dificilă cu Dunărea Călărași, o echipă ce a investit mult în ultimii ani în jucători de valoare.

„Întâlnim un adversar puternic care de când a promovat în prima ligă a tot investit în jucători cu experienţă. Au mulţi străini și sunt acoperiţi pe fiecare post. M-am uitat la meciul lor de ieri cu Timișoara și am văzut o echipă în formă, care va veni la Suceava să ia punctele, mai ales că au obiectiv să prindă cupele europene. Jucăm acasă și sper să facem un meci mult mai bun decât la Buzău și să ne luptăm de la egal la egal 60 de minute. La ce oscilaţii avem în joc cred că toate meciurile sunt dificile. Am jucat și cu CSM-ul, cu Dinamo și acum vine Dunărea Călărași. Eu unul știu ce-am pregătit până acum și cum s-a pregătit echipa și pot să spun că putem să facem faţă oricărei echipe din Liga Naţională, dar trebuie să avem acea atitudine de luptători și învingători”, a explicat ieri, într-o conferinţă de presă, antrenorul Adrian Chiruţ.

În această vară, Universitatea a adus un portar de la Dunărea Călărași, Valeriu Erhan, jucător ce cunoaște destul de bine adversarii de miercuri.

„Mă simt foarte bine la Suceava și pot să spun că m-am integrat bine în lot. Colegii și antrenorii m-au primit bine în sânul echipei și le mulţumesc pentru acest lucru. Meciul cu Călarași va fi foarte greu, deoarece ei vor veni aici să câștige neapărat, la ce obiective au, dar eu sper să spargem într-un final gheaţa. Sper să arătăm aceeași dorinţă de joc ca-n meciurile cu CSM și Dinamo, iar în final sper să ne bucurăm de un rezultat cât mai bun", a declarat Erhan.

În ciuda jocului modest din cele două deplasări, Adrian Chiruţ are încredere că echipa își va reveni și va evolua la valoarea ei

Tot ieri, tehnicianul studenţilor a făcut o analiză a meciului pierdut la Buzău și, în ciuda nemulţumirilor, este de părere că echipa își va reveni și va îndeplini obiectivul.

„La Buzău trebuia să facem un joc perfect, lucru care nu s-a întâmplat, ba chiar am greșit mai mult decât m-am așteptat. Cu acest stil de joc nu putem să câștigăm cu nici un adversar. Am suferit mult pe partea de atac, mingi pierdute aiurea și aruncări ce nu și-au atins ţinta și-n acest fel le-am dat voie să vină peste noi, iar în plus nici replierea n-am făcut-o așa cum ar fi trebuit. Nu știu exact ce e în mintea jucătorilor și la ce se așteptau ei la Buzău.

Eu nu-mi pierd încrederea în jucătorii noștri, mai ales într-o mare parte din ei, mai ales că sunt alături de mine de când am revenit la Suceava. Ideea este că trebuie să-i aducem și pe ceilalţi la același nivel și mentalitate, mai ales că acest campionat este lung și cred că putem să ne îndeplinim obiectivul, iar dacă nu, sper să rămânem în Liga Naţională. Eu unul îmi doresc să formez o echipă competitivă, pentru performanţă”, a explicat Adi Chiruţ.

Pentru acest meci, Universitatea are doi jucători incerţi, Mihai Sandu, care s-a accidentat la meciul de acasă cu Dinamo, dar și Adi Târzioru, care după meciul de la Buzău a acuzat dureri la un genunchi, dar are șanse să joace cu Călărași.

Etapa a 5-a

AHC Dobrogea Sud – Steaua București (miercuri, ora 17.30, TVR 1)

CSU din Suceava – Dunărea Călărași (miercuri, ora 18.00, sala LPS)

CSM Făgăraș – CS HC Buzău 2012 (miercuri, ora 18.00)

CSM Bacău – Potaissa Turda (miercuri, ora 19.00)

CSM Focșani 2007 – CSM București (joi, ora 18.30)

Politehnica Timișoara – Minaur Baia Mare (sâmbătă, ora 11.00, TVR 1)

Universitatea Cluj – Dinamo București (duminică, 7 octombrie)

Clasamentul Ligii Naţionale

1. CSM București 4 4 0 0 107 82 12

2. AHC Potaissa Turda4 3 1 0 120 90 10

3. CSM Focșani 2007 3 3 0 0 93 67 9

4. Politehnica Timișoara 4 2 2 0 108 101 8

5. CS Dinamo București 4 2 1 1 112 102 7

6. CSA Steaua București 3 2 1 0 83 74 7

7. CS Minaur Baia Mare 4 2 0 2 121 108 6

8. AHC Dobrogea Sud 4 2 0 2 97 104 6

9. AHC Dunărea Călărași 4 1 2 1 103 102 5

10. CSM Bacău 4 1 0 3 91 108 3

11. CS HC Buzău 20124 1 0 3 89 107 3

12. CSU din Suceava 4 0 1 3 91 106 1

13. CSM Făgăraș 4 0 0 4 84 111 0

14. CS Universitatea Cluj 4 0 0 4 89 126 0