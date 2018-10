Handbal

Sâmbătă, echipa de handbal a Universității Suceava a bifat al treilea rezultat negativ din acest sezon, după eșecul cu scorul de 27 – 29 pe terenul celor de la CS HC Buzău 2012, echipă promovată în acest an în Liga Națională. Prima repriză a fost una echilibrată, nici una dintre echipe nereușind să se desprindă decisiv. Din păcate, în jocul universitarilor au apărut din nou multe greșeli, iar în debutul reprizei secunde, gazdele s-au distanțat la 5 goluri diferență, scor 20 – 15. Sucevenii au încercat să revină, dar n-au reușit să egaleze, în penultimul minut s-au apropiat la un gol, iar Buzăul a închis tabela la 29 – 27.

„Din păcate, ca și la Turda am greșit din nou foarte mult, greșeli ce n-ar trebui să apară la acest nivel. Am făcut mingi cadou și din nou n-am reușit s-o băgăm în poartă atunci când trebuia, iar în plus am luat goluri mult prea ușor”, a explicat după meci antrenorul Adrian Chiruț.

Pentru Universitatea Suceava au marcat: Burlacu și Ciubotariu, câte 6 goluri fiecare, Petrea (5), Olariu (4), Adomnicăi și Târzioru, câte două goluri fiecare, iar Ionescu, un gol.

Miercuri, în etapa a cincea, Universitatea va juca pe teren propriu, de la ora 18.00, cu Dunărea Călărași.

Etapa a 4-a

Potaissa Turda – CS Universitatea Cluj 32 – 23 (15 – 12)

CS HC Buzău 2012 – CSU Suceava 29 – 27 (15 – 14)

CSM București – CSM Bacău 30 – 22 (14 – 8)

CS Minaur Baia Mare – AHC Dobrogea Sud 28 – 23 (12 – 11)

Dinamo București – CSM Făgăraș 28 – 22 (14 – 13)

Dunărea Călărași – Politehnica Timișoara (duminică, ora 17.30 – TVR 1)

Steaua București – CSM Focșani 2007 (luni, 1 octombrie, ora 18.00)

Clasament

1. CSM București 4 4 0 0 107 82 12

2. AHC Potaissa Turda 4 3 1 0 120 90 10

3. CSM Focșani 2007 3 3 0 0 93 67 9

4. CS Dinamo București 4 2 1 1 112 102 7

5. CSA Steaua București 3 2 1 0 83 74 7

6. Politehnica Timișoara 3 2 1 0 81 74 7

7. CS Minaur Baia Mare 4 2 0 2 121 108 6

8. AHC Dobrogea Sud 4 2 0 2 97 104 6

9. AHC Dunărea Călărași 3 1 1 1 76 75 4

10. CSM Bacău 4 1 0 3 91 108 3

11. CS HC Buzău 2012 4 1 0 3 89 107 3

12. CSU din Suceava 4 0 1 3 91 106 1

13. CSM Făgăraș 4 0 0 4 84 111 0

14. CS Universitatea Cluj 4 0 0 4 89 126 0