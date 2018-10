Liga a III-a

Sâmbătă, în etapa cu numărul șase din Liga a III-a de fotbal, echipa Șomuz Fălticeni a pierdut cu 0 – 2 meciul disputat în deplasare, la Sporting Liești. Din minutul 30, echipa antrenată de Radu Anania a rămas în inferioritate numerică, Zamă primind două cartonașe galbene în doar două minute, pentru atacuri întârziate. Până la pauză scorul a rămas neschimbat, iar la 15 minute după reluare, Șomuz-ul a avut o mare ocazie de a înscrie, dar mingea a lovit bara transversală. În minutul 70, oaspeții deschid scorul după un corner scurt, o centrare în careu și un balon lovit cu capul de Ionuț Constantinescu, jucător ce nu era marcat. La acest scor, fălticenenii au avut patru ocazii în situații singur cu portarul, dar n-au reușit să marcheze, iar în minutul 88 au mai primit un gol pe contraatac, scor final 2 – 0 pentru Liești.

„Din păcate, n-am profitat de ocaziile pe care ni le-am creat și ne-am întors fără punct sau chiar puncte. Am primit o eliminare destul de ușor și am jucat mult în inferioritate, iar de acolo jocul nostru a început să scârțâie. Totuși am avut o bară la 0 – 0 și mai multe ocazii la 0 – 1, dar nu reușim să marcăm”, a explicat antrenorul Radu Anania.

Șomuz Fălticeni a început jocul în formula: Cătălin Pascal, Kuruc, Șandru, Neagoe, Baltariu, Arăpaș, Julei, Nechitoaia, Zamă, Padovei și Scutariu, pe parcurs intrând în teren și Ungureanu, Popovici și Mircescu.