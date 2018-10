Fotbal

Ieri, în ultimul meci al etapei cu numărul șase din Liga a III-a de fotbal, CSM Bucovina Rădăuți a reușit a patra victorie din acest sezon, 4 – 1 în deplasarea de la Sporting Liești. Echipa pregătită de Dorin Goian și Daniel Bălan a primit gol în primul minut de joc după un șut de la 16 metri. Mai apoi, rădăuțenii au alergat după egalare și și-au creat mai multe ocazii, dar n-au marcat până la pauză. În minutul 53, Ungurean egalează la capătul unei lovituri libere de 18 metri. Cinci minute mai târziu, Bucovina Rădăuți preia conducerea cu un gol al lui Busuioc din 8 metri, după o centrare în careu a lui Cerlincă. În minutul 79, Vișinar este faultat în careu, iar Cerlincă face 3 – 1 de la punctul cu var. În prelungirile partidei, Coroamă închide tabela la 4 – 1, cu un șut de la 16 metri.

„Cred că rezultatul arătă perfect realitatea din teren, deoarece am controlat meciul aproape tot timpul. Am încasat gol în minutul 1 după greșeli în lanț, iar mai apoi am avut posesie și ne-am creat ocazii, dar n-am marcat până la pauză. Mă bucur că băieții au avut reacție după pauză și am întors rezultatul, fiind clar echipa mai bună. Ne bucurăm pengtru victorie și sperăm să mergem așa înainte”, a explicat antrenorul rădăuțenilor, Dorin Goian.

Bucovina Rădăuți a început în formula: Prutean, Alecsandru, Vișinar, Vitu, Bălan, Stănescu, Ungureanu, Cerlincă, Coroamă, Bosânceanu și Ionesi. Au mai intrat: Busuioc, Dănilă și Stoian.