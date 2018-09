Fotbal

Bucovina Rădăuţi a fost la câteva zeci de secunde de o calificare istorică în optimile de finală ale Cupei României la fotbal. Chiar dacă au pierdut până la urmă la loteria penalty-urilor duelul cu Gaz Metan Mediaş, cu scorul de 9-8, după ce, în prealabil, fuseseră egalaţi la unu în minutul 90+2, fotbaliştii pregătiţi de Dorin Goian au părăsit terenul de joc în aplauzele spectatorilor, câştigând totodată şi respectul adversarilor.

„A fost o calificare venită nu greu, ci foarte greu pentru noi, pentru că am avut în faţă o echipă inimoasă, arţăgoasă, care şi-a dat viaţa pe teren. Nu este uşor să joci în Cupă în aceste condiţii, mai ales când întâlneşti o formaţie de Liga a III-a atât de determinată, care nu are nimic de pierdut. E drept că am încercat să odihnesc mai mulţi titulari, folosind o serie de jucători care au evoluat mai puţin până acum, însă chiar şi aşa, mă aşteptam să câştigăm în 90 de minute. Repet încă o dată, am întâlnit o echipă foarte bună, aşezată excelent în teren de Dorin Goian şi Daniel Bălan, drept pentru care îi felicit pentru munca depusă aici. Trebuie să recunosc că norocul a fost de această dată de partea noastră”, a declarat Mihai Teja, antrenorul medieşenilor.

De partea cealaltă, atacantul Bucovinei, Iulian Ionesi, mărturiseşte că el şi colegii săi se aşteptau la un meci greu, însă nu au încetat să creadă vreun moment în şansa lor.

„Am pregătit bine jocul şi cred că am jucat de la egal la egal cu o formaţie revelaţie a Ligii I în acest sezon. Până la urmă diferenţa s-a făcut la loteria penalty-urilor, cu o doză importantă de noroc de partea adversarilor, care au reuşit să se menţină în meci cu ajutorul acelui gol marcat în secvenţele de final ale timpului regulamentar. Chiar dacă este greu de digerat acest eşec, până la urmă ăsta-i fotbalul, trebuie să mergem înainte. Acum, încercăm să facem o recuperare cât mai bună, pentru că ne aşteaptă duminică un meci foarte greu, la Ştiinţa Miroslava. Sperăm să nu pierdem şi să ne menţinem în plutonul fruntaş. Campionatul este foarte important pentru noi, pentru că trebuie să îndeplinim obiectivul trasat de conducerea clubului, o clasare pe locurile 1-3 la finalul sezonului”, a declarat Iulian Ionesi, care a dorit să mulţumească pentru sprijin Primăriei şi Consiliului Local Rădăuţi, dar şi publicului spectator, care a umplut până la refuz tribuna stadionului Municipal.