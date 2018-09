Handbal

După trei meciuri cu echipe ce se bat pentru podium în acest sezon, mâine, de la ora 17.00, echipa de handbal a Universității Suceava are o întâlnire mai accesibilă la prima vedere, pe terenul uneia din echipele promovate în vară, CS HC Buzău 2012. Cu toate că întâlnesc o echipă nou promovată, sucevenii cred că vor avea o misiune grea în fața unui adversar ce și-a adus în vară jucători experimentați de la echipe de top din România.

„După părerea mea ne așteaptă un meci foarte greu la Buzău. Deși este o echipă nou promovată, în vară a făcut transferuri foarte bune și și-a adus foști campioni naționali și foști golgheteri ai României, care îmbină foarte bine experiența cu tinerețea și formează un grup unit. Noi mergem să câștigăm cele trei puncte și cred că totul va depinde de noi. Am mai jucat anul ăsta cu ei la turneul de la Bacău și i-am învins la patru goluri, dar meciul de sâmbătă va fi cu totul altfel. I-am simțit puternici și agresivi în apărare, dar cred că putem depăși acele momente și să fim superiori. Trebuie să ne apărăm foarte bine și față de alte meciuri trebuie să ducem mai bine faza a doua și contraatacul”, a explicat interul Adrian Târzioru.

Pentru acest meci, Mihai Sandu va fi indisponibil în continuare după accidentarea la gleznă din meciul cu Dinamo, una mai gravă decât a părut la prima vedere, dar care din fericire nu necesită o intervenție chirurgicală.

Antrenorul Adrian Chiruț crede că buzoienii vor face tot posibilul să câștige, și de aceea Universitatea trebuie să facă un joc aproape perfect

Tehnicianul sucevenilor, Adrian Chiruț, a urmărit câteva jocuri ale buzoienilor și a încercat să pregătească acest meci foarte bine, pentru ca echipa să obțină prima victorie din acest sezon.

„Adversarii noștri au făcut tot posibilul să-și întărească lotul cu jucători experimentați de la echipe puternice din Liga Națională și de aceea cred că vom avea un meci foarte dificil. Și ei au avut un început de campionat cu echipe puternice și chiar dacă n-au câștigat s-au ținut aproape, iar la Timișoara au reușit să conducă la pauză cu un gol. Am văzut meciurile lor și am observat că pe teren propriu au o apărare foarte dură, dar și un public ce vine la sală în număr mare. Va fi greu, dar cred că suntem favoriți. Trebuie să eliminăm tot ce-am greșit până acum și să facem un meci perfect. Am văzut declarațiile lor și-și doresc foarte mult să câștige și cu siguranță vor face tot posibilul să ia cele trei puncte. Sper să facem un meci bun, jucătorii să se dăruiască în teren și cel mai important să băgăm mingea-n poartă, capitol la care suferim”, a declarat Adrian Chiruț. Antrenorul studenților a mai adăugat că echipa e cu salariile la zi și a ținut să mulțumească finanțatorilor, Primăria și Consiliul Local, Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și sponsorilor.

Pentru acest meci va putea fi folosit și sârbul Radisav Koki Lakovic, care în sfârșit și-a rezolvat cu actele, o problemă ce a fost în acest an cu toți jucătorii sârbi veniți în vară la cluburile din România.

Etapa a 4-a

Potaissa Turda – CS Universitatea Cluj (vineri, ora 18.00)

CS HC Buzău 2012 – CSU Suceava (sâmbătă, ora 17.00)

CSM București – CSM Bacău (sâmbătă, ora 17.30 – TVR 1)

CS Minaur Baia Mare – AHC Dobrogea Sud (sâmbătă, ora 18.00)

Dinamo București – CSM Făgăraș (sâmbătă, ora 18.00)

Dunărea Călărași – Politehnica Timișoara (duminică, ora 17.30 – TVR 1)

Steaua București – CSM Focșani 2007 (luni, 1 octombrie, ora 18.00)

Clasament

1. CSM Focșani 2007 3 3 0 0 93 67 9

2. CSM București 3 3 0 0 77 60 9

3. AHC Potaissa Turda 3 2 1 0 88 67 7

4. CSA Steaua București 3 2 1 0 83 74 7

5. SCM Politehnica Timișoara 3 2 1 0 81 74 7

6. AHC Dobrogea Sud 3 2 0 1 74 76 6

7. CS Dinamo București 3 1 1 1 84 80 4

8. AHC Dunărea Călărași 3 1 1 1 76 75 4

9. CS Minaur Baia Mare 3 1 0 2 93 85 3

10. CSM Bacău 3 1 0 2 69 78 3

11. CSU din Suceava 3 0 1 2 64 77 1

12. CS HC Buzău 2012 3 0 0 3 60 80 0

13. CSM Făgăraș 3 0 0 3 62 83 0

14. CS Universitatea Cluj 3 0 0 3 66 94 0