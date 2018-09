Minirugby

Comuna Berchişeşti a fost gazda ediţiei cu numărul VII a Turneului de Minirugby „Viorel Lucaci”, turneu ce a devenit deja unul de tradiţie pentru sportul cu balonul oval din judeţul Suceava şi din zona Moldovei. La competiţia organizată de Primăria comunei Berchişeşti în colaborare cu Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului au participat în acest an peste 150 de copii din judeţul Suceava, dar şi din judeţele alăturate, din Neamţ şi Iaşi. Faţă de anii trecuţi, de această dată s-a pus accent mai mult pe grupele mai mici de copii, adică cele patru din Campionatul Naţional de Minirugby, sub 8 ani, sub 10, 12 şi 14 ani.

„Am ajuns la a şaptea ediţie şi, după cum am mai spus, am pornit acest turneu prin a juca rugby pe izlazul comunal. Mă bucură faptul că de la ediţie la ediţie vin tot mai multe echipe, iar în acest an avem mulţi copii de vârstă mai mică faţă de anii anteriori, acest lucru fiind benefic pentru ei, deoarece sportul înseamnă în primul rând sănătate. Mulţumesc tuturor celor care au participat la această ediţie, dar şi gazdei noastre, domnul Marinel Seredenciuc, de la Complexul Turistic <Comoara Bucovinei> din satul Corlata, comuna Berchişeşti, pentru că ne-a ajutat în ultimii ani. Acest turneu de amploare naţională are drept scop promovarea tinerilor sportivi din Berchişeşti şi din toată Bucovina, care au avut rezultate remarcabile în competiţiile naţionale şi internaţionale, la discipline sportive precum rugby, judo sau canotaj”, a explicat primarul comunei Berchişeşti, Violeta Țăran.

Iniţiatorul turneului, antrenorul Andrei Varvaroi, crede că trebuie investit în primul rând în copii, deoarece ei sunt baza în rugby

Cel ce a iniţiat organizarea acestui turneu ce poartă numele lui Viorel Lucaci, antrenorul Andrei Varvaroi, de la CSȘ Gura Humorului, a explicat de ce-n acest an a schimbat puţin formatul competiţiei.

„Anul acesta ne-am focalizat mai mult pe copii mici, care nu de mult au pus mâna pe mingea de rugby. Părerea mea şi nu numai este că trebuie să investim mult în aceşti copii, pentru că ei sunt baza în rugby şi trebuie să fie una solidă dacă vrem să avem mai departe juniori şi seniori. Ne bucurăm c-am avut parte de vreme frumoasă, condiţii bune şi un număr mare de participanţi. Viorel Lucaci a vrut să ajungă, dar din păcate n-a reuşit, deoarece în aceeaşi zi a avut meci în SuperLigă cu echipa sa de club, Steaua Bucureşti. Și-n acest an Primăria Berchişeşti a oferit copiilor dulciuri şi răcoritoare, dar şi câte un tricou personalizat cu fotografia lui Viorel Lucaci”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

Cel care a dat numele turneului, Viorel Lucaci, căpitanul echipei Steaua Bucureşti, este un sportiv născut şi crescut în Berchişeşti, ce a făcut cinste comunei, atât în ţară, cât şi peste hotare, astfel că la ediţia din 2016 a turneului a primit distincţia de „Cetăţean de Onoare” al comunei Berchişeşti, în semn de respect faţă de activitatea sportivă la club şi la naţionale.