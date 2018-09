Handbal

Aseară, în etapa cu numărul trei din Liga Națională de handbal, echipa Universității Suceava a fost foarte aproape de o surpriză în disputa de pe teren propriu împotriva campioanei României, Dinamo București. Partida s-a terminat nedecis, scor 25 – 25, la capătul unui joc în care universitarii au condus aproape tot timpul. După eșecul la scor de la Turda, sucevenii au promis mai mult handbal și aseară și-au respectat promisiunea.

Elevii lui Adi Chiruţ și Iulian Andrei au început în forță această confruntare și după patru minute conduceau cu 4 – 0, iar în minutul 6 cu 5 – 1, moment în care antrenorul oaspeților, Constantin Ștefan, a cerut primul timp de odihnă. Universitatea s-a apărat foarte bine în acest debut de meci, dar a și fructificat șansele de poartă, mai ales pe contraatac. Dinamoviștii, cu doi foști jucători ai Sucevei în teren, suceveanul Răzvan Gavriloaia și Florin Acatrinei, au încercat să revină și au mai echilibrat balanța, dar Universitatea s-a ținut bine și a avut și 5 goluri avans, la pauză intrând la vestiare cu un avans de 3 goluri, scor 15 – 12. Încurajați de suporteri, studenții au continuat jocul bun din debutul reprizei secunde, când au păstrat o distanță de 3 – 4 goluri. Din păcate, în jocul echipei au apărut probleme la finalizare, fapt ce le-a permis oaspeților să se apropie pe tabelă. Ultimele zece minute au fost foarte încordate, atât în teren, pe băncile de rezerve, dar mai ales în tribune, unde fanii suceveni sperau la o victorie în fața campioanei. Dinamo a reușit să egaleze în minutul 56, după trei reușite consecutive, Burlacu a adus Universitatea în avantaj, dar oaspeții au marcat imediat. Când mai era un minut și jumătate, Florin Ciubotaru a marcat de pe extremă, dintr-un unghi mic, cu ajutorul unei aruncări „Maricel Voinea” și tribunele au sărit în aer. Dinamo reușește să egaleze, iar când mai erau 40 de secunde, Adi Chiruţ cere time-out, dar la reluare sucevenii intră rapid în amenințare de pasiv, aruncă și mingea este deviată în corner, dar timpul a expirat, scor final 25 – 25.

„Pot să spun c-am spart gheața, dar în primul rând a fost respectată o promisiune a băieților pentru suporteri, după eșecul de la Turda. Totuși n-am scăpat de greșeli, dar am obținut un egal și cred că dacă vom munci pe aceeași linie și vom rata cât mai puțin putem să sperăm la mai mult. Felicit echipa pentru rezultat și pentru evoluție. Ne vom bucura două zile și după vom pregăti meciul de la Buzău, cu o echipă promovată acum ce va fi cu siguranță una incomodă. Am suferit puțin în centru, după ce Mihai Sandu s-a accidentat și am fost nevoit să-l țin tot meciul pe Alin Petrea”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

De cealaltă parte, antrenorul campioanei a fost de părere că echipa sa a pierdut două puncte.

„Consider c-am pierdut două puncte la Suceava, aici unde tot timpul am avut meciuri grele. De obicei, Dinamo a câștigat aici, dar astăzi n-am reușit și nu avem scuze gen oboseala, deoarece indiferent de program trebuie să jucăm la victorie și să câștigăm”, a declarat antrenorul echipei Dinamo București, Constantin Ștefan.

În meciul cu Dinamo, cel mai bun marcator al sucevenilor a fost Adi Târzioru, cu 7 reușite, urmat de Gabriel Burlacu și Florin Ciubotariu, cu care 5 goluri fiecare, Cristian Adomnicăi, Bogdan Baican și Mihai Sandu, câte două goluri, iar Andrei Olariu și Alin Petrea au marcat câte un gol fiecare.