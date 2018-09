Rugby

Componenții echipei de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava au terminat perioada de pregătire precompetițională și vor începe un nou sezon în Divizia Națională, o competiție ce se va desfășura într-un nou format, după contopirea eșalonului doi cu Divizia A. Sucevenii vor evolua în seria Centru-Nord alături de Rugby Club Gura Humorului, Știința Petroșani, CSUAV Arad și CSM Sibiu, CS Mănăștur (Cluj) retrăgându-se în această săptămână din campionat din cauza problemelor financiare. Rugbiștii pregătiți de antrenorul Marius Colțuneac erau programați astăzi să joace în prima etapă în fața propriilor spectatori, dar vor sta după retragerea celor de la Mănăștur. Deoarece n-au reușit să facă meciuri de pregătire, sucevenii au decis să dispute un meci în cadrul lotului de la ora 11.00, mai ales că au nu mai puțin de 41 de jucători la momentul actual. Tot în această perioadă de pauză competițională, echipa suceveană s-a întărit prin aducerea mai multor jucători de la Iași, acolo unde echipa de Super Ligă s-a desființat, de la Galați și de la Timișoara.

“Am profitat de faptul că Politehnica Iași s-a desființat și-am adus de acolo câțiva jucători de valoare, jucători cu mare experiență în SuperLigă. Se vede și la antrenamente, unde se lucrează mult mai ușor cu ei. Sezonul acesta ne propunem să intrăm în play-off. Nu ne propunem însă să ieșim campioni, pentru că nu putem face atât de repede pasul spre SuperLigă. Rezultate vom avea cu siguranță”, a anunțat antrenorul sucevenilor, Marius Colțuneac

Foștii jucători, conducerea CSM Suceava și finanțatorii echipei și-au propus revitalizarea sportului cu balonul oval

La conferința de presă organizată zilele trecute a fost prezent și directorul adjunct al Clubului Sportiv Municipal Suceava, dar și un fost jucător al echipei, Alin Crețu, ce de câțiva ani este alături de rugby-ul sucevean și de această echipă din toate punctele de vedere.

“E un proiect care se întinde minim trei ani, prin care vrem să revitalizăm rugbyul sucevean. Nu prin participarea în competiții, ci prin rezultate. Echipa are o altă configurație acum și cred că putem obține o medalie. Nu vrem să ne ascundem după cireș. Momentan nu putem să evoluăm mai sus de Divizia Națională. Trebuie să facem pași mici”, a spus directorul adjunct de la CSM Suceava, Valerică Gherasim.

Alin Crețu își dorește ca acest proiect să se finalizeze peste câțiva ani cu o echipă de mijlocul clasamentului în SuperLigă.

„Mă bucur că am reușit să ne așezăm la aceeași masă, conducerea clubului, Asociația <Prietenii Rugbyului> și toți cei care susțin acest sport. Acum suntem pe aceeași lungime de undă și susținem un proiect în care eu mă implic ca voluntar. În sezonul trecut, am avut foarte mulți jucători tineri, copii chiar, cu care nu am avut cele mai bune rezultate. Anul acesta vorbim, însă, de alt lot, cu o experiență vastă în prima ligă. Nu ar fi o surpriză să luăm o medalie, dar nu ne dorim să promovăm. Peste trei-patru ani, mi-aș dori însă să rămână în urmă o echipă de mijlocul clasamentului în prima ligă, o echipă în care să crească jucătorii din județul Suceava”, a explicat Alin Crețu.

Fostul jucător al Sucevei și manager al firmei AC Mobile a salutat înființarea echipe de la Gura Humorului și-n același timp și-a arătat dezacordul cu privire la noul format al campionatului.

„Mă bucur că s-a înființat o echipă și la Gura Humorului. De altfel, în primele două reprize vom fi adversari, dar, cu siguranță vom rămâne prieteni în repriza a treia. Competiția creează rezultate, dar era mai bine să fie o singură grupă în Divizia Națională, să avem mai multe meciuri”, a declarat Alin Crețu.

Tot în această primă etapă din Divizia Națională, cealaltă reprezentantă a județului Suceava, echipa Rugby Club Gura Humorului, pregătită de Andrei Varvaroi și Ștefăniță Rusu, vor evolua duminică, 16 septembrie, pe terenul celor de la Știința Petroșani, echipă ce de curând a câștigat titlul în Divizia Națională la rugby în 7.