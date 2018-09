Cosmin Pascari, Stefan Berariu, Vasile Tiganescu si Ciprian Huc s-au calificat in finala Campionatului Mondial de seniori la patru rame

Ieri, în a cincea zi a Campionatului Mondial de Canotaj pentru seniori, ce are loc în Bulgaria, canotorii români au reușit să se califice în finale la două probe, dublu vâsle categorie ușoară feminin și patru rame la masculin. Mai mult, cinci din cei șase sportivi sunt din județul Suceava, ambele bărci fiind favorite la o medalie mondială. În proba de patru rame, singurul sportiv legitimat în județul Suceava și antrenat la Clubul Sportiv Municipal Suceava de Ioan Despa, Cosmin Pascari, alături de alți doi suceveni, Ștean Berariu și Vasile Țigănescu, plus Ciprian Huc, a reușit să termine semifinalele pe poziția a treia, ultima ce asigura accesul în finala mare, unde se va da lupta pentru medalii. Cei patru au început bine această cursă și au trecut la 500 de metri pe locul doi, dar la 150 au fost pe locul patru, iar în ultimii 500 de metri au remontat handicapul de o secundă față de locul trei ocupat de poloni, pe care la final i-au întrecut cu 4 secunde. Echipajul României, cel mai tânăr din această probă, a reușit în acest an rezultate remarcabile, aur la Campionatul European de seniori, dar și la cel mondial și european de tineret.

Cel de-al doilea echipaj calificat în finală a fost cel format din fosta sportivă a clubului CSM Suceava Geanina Beleagă și o altă sportivă din județul nostru, Ionela Cozmiuc (Lehaci), care a reușit să câștige semifinalele probei de dublu vâsle categorie ușoară. Cele două sucevence au stat aproape toată cursa pe locul doi, iar pe final au reușit să depășească barca Statelor Unite.

Tot ieri, alți doi canotori din județ, Marius Cozmiuc și Ciprian Tudoră, și-au asigurat un loc în semifinalele probei de dublu rame, după ce-au câștigat sfertul de finală. Această cursă trebuia să se desfășoare miercuri, dar a fost amânată din cauza unei furtuni.

Un alt canotor din județ, Ionuț Prundeanu, a tras ieri, alături de Marian Enache, în recalificările probei de dublu vâsle. Cei doi au ocupat poziția a doua, ce le asigură un loc în semifinalele competiției.

Elena Logofătu, tot din județul Suceava, a tras în semifinalele probei de patru vâsle, dar din păcate barca României a terminat pe locul șase și a ratat finala mare, urmând să concureze în finala B, cea pentru locurile 7 – 12 la nivel mondial.