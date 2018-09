Seniori

După o pauză de aproximativ 38 de ani și la 50 de ani distanță de la înființarea rugby-ului în oraș, Gura Humorului are din nou echipă de seniori, pe lângă cele de juniori de la Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului. Noua echipă va evolua în Divizia Națională de Rugby sub numele de ACS Rugby Club Gura Humorului, proiectul fiind realizat în acest an după asocierea dintre CSŞ Gura Humorului şi Fundaţia Te Aud România, cu sprijinul necondiţionat al Primăriei Gura Humorului, al Federaţiei Române de Rugby, al DHL România şi al Băncii Comerciale Române BCR. Duminică, la ora 11.00, echipa humoreană, pregătită de antrenorii jucători Andrei Varvaroi și Ștefăniță Rusu, va debuta în campionat cu un meci dificil la Știința Petroșani, echipă ce a câștigat zilele trecute Divizia Națională de rugby în 7. Humorenii vor evolua în seria Centru-Nord alături de CSM Suceava, Știința Petroșani, CS Mănăștur (Cluj), CSUAV Arad și CSM Sibiu, într-un nou format al Diviziei Naționale, în care acest eșalon s-a contopit cu Divizia A, în competiție evoluând 12 echipe.

„Vom juca duminică, deoarece avem mulți jucători ce lucrează, dar și elevi ce au ore și de aceea nu putem să plecăm de vineri. Începem campionatul cu o deplasare lungă, obositoare și dificilă pe terenul unei echipe ce stă foarte bine pe linia de trei sferturi, cu care a câștigat DNS-ul la rugby în 7. Cu siguranță gazdele vor practica un joc deschis, dar noi vom încerca să compensăm prin dăruire lipsa coeziunii în lot, mai ales că n-am făcut nici un meci de pregătire, ci doar așezări cu juniorii sub 17 ani. Sper să nu avem parte de accidentări și să fim mulțumiți la final c-am făcut un joc bun”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi, cel ce va evolua și-n teren pe parcursul sezonului.

Humorenii au un lot de 37 de jucători, în care se îmbină experiența cu tinerețea

Înainte de debutul în campionat, echipa din Gura Humorului a definitivat lotul cu care va aborda acest sezon și încearcă să găsească o formulă ideală pentru primul XV.

„Am definitivat lotul și avem 37 de jucători. Avem nouă sportivi împrumutați de la Iași, toți născuți în 1999, pe grămadă, dar și trei sferturi și sper să ne ajutăm reciproc, ei să se mențină în formă până la anul, când s-ar putea reînființa echipa, iar noi să ne îndeplinim obiectivul, să finalizăm sezonul în condiții optime și să ne prezentăm corespunzător. În același timp avem și 3 jucători de la Pașcani, unul fiind fost junior la noi. Am reactivat jucători ce au jucat la juniori la Gura Humorului, dar și la seniori la Suceava, dar care au avut o pauză de mai mulți ani, Ilie Lupu, Mihai și Lucian Oanea, Palamariu, și am transferat jucători din zona noastră ce-au jucat la CSM precum Lucian Zup, Constantin Varvaroi, Ioan Toloș, Croitoru, Ștefăniță Rusu, Drelciuc, ultimul revenind de la Tomitanii, cu care a câștigat Divizia Națională în acest an”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

Tehnicianul humorean a mai adăugat că-și dorește să facă acest proiect unul al comunității, astfel că pe lângă Primăria Gura Humorului, DHL România și BCR, staff-ul clubului se află în discuții cu mai mulți agenți economici din zonă pentru a veni alături de echipă.

„Se împlinesc 50 de ani de la înființarea primei echipe de seniori la Gura Humorului și ne bucurăm că după o perioadă lungă de pauză am reușit să punem pe picioare această echipă, care va prelua din mers jucătorii de la juniori și-i va promova mai departe. Mai avem multă treabă, la promovare, la coeziunea jucătorilor și altele, dar suntem convinși că vom reuși să facem un succes din acest proiect”, a completat Sandrei Varvaroi.

Sâmbăta viitoare, echipa Rugby Club Gura Humorului va juca pentru prima dată în fața propriilor suporteri, prilej cu care vor avea loc mai multe acțiuni la teren, inclusiv prezentarea oficială a lotului și a echipamentului de joc.