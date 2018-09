Handbal, juniori I

După titlul de vicecampioană națională a României, câștigat la finele sezonului trecut, echipa de handbal juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Răzvan Bernicu, debutează la finalul acestei săptămâni, duminică de la ora 13.00, în noul campionat, cu un meci pe teren propriu în compania celor de la CSȘ Galați. Față de campionatul trecut, sucevenii vor avea un lot din care vor lipsi șase sportivi, ce-n această vară au terminat junioratul, cinci dintre ei făcând pasul la seniori, la echipa a doua a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, cea care va evolua în eșalonul secund și care este antrenată de fostul jucător de la LPS și CSU Suceava, Ion Tcaciuc. Pe de altă parte, la echipa de juniori I vor veni noi jucători de la echipa de juniori II pregătită de Iulian Dugan, cea care a reușit să câștige titlul național în acest an. Ca și anul trecut, o parte din juniori vor evolua la ambele echipe ale Liceului cu Program Sportiv Suceava, fapt ce-i va ajuta să capete mai multă experiență, mai ales că la juniori I vor avea adversari mult mai tari.

„Va fi un campionat mai greu decât cel precedent și asta deoarece s-a modificat sistemul de desfășurare, iar în partea a doua vom avea mai multe meciuri și deplasări mai lungi. Din păcate am avut puțin timp să ne pregătim, mai ales că o parte dintre sportivi sunt de la alte licee și-au avut alt program în vacanță. Sper că după ce a început școala să revenim la antrenamente în efectiv complet și să intrăm cât mai repede în ritmul competiției. Avem în serie și două echipe noi pe care nu prea le cunoaștem, una dintre ele fiind CSȘ Galați, cu care vom juca duminică în prima etapă. Sper să ajungem cât mai sus și-n acest an, dar trebuie s-o luăm pas cu pas și să muncim la fel de mult ca-n sezonul trecut, pentru a spera la faza finală”, a explicat antrenorul Răzvan Bernicu.

Față de anul trecut, prima fază a competiției nu va mai avea cele două turnee de sală, ci doar meciurile tur-retur din serie, 14 pentru fiecare echipă, iar mai apoi primele trei clasate vor face grupă cu primele trei din sud și se va juca tur-retur, fără a se mai organiza turneele semifinale, primele clasate din faza a doua mergând la turneul final.