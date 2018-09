Handbal

Miercuri seară a debutat noul sezon din Liga Naţională de handbal masculin, cu patru partide din cele şapte programate în această primă rundă. Campioana en-titre, Dinamo Bucureşti, a reuşit să se impună clar pe terenul unei contracandidate la titlul naţional, Dobrogea Sud Constanţa, scor 30 – 24 . Acest succes vine după cel din Supercupa României, când bucureştenii au câştigat trofeul după 31 – 26. Campionii au dominat autoritar partida de la Constanţa, iar la pauză aveau un avantaj de şapte goluri, 17 – 10.

„Am venit la Constanţa să câştigăm. Este o victorie meritată şi muncită. Echipa a fost mai motivată ca în meciul din Supercupă, am avut câteva discuţii cu băieţii vizavi de pregătirea meciului şi am văzut dorinţă în rândul lor. Azi am avut o defensivă foarte compactă, mă bucur că a intrat cu un mare plus pentru noi şi Mousavi, în centrul apărării. A format, alături de Savenco, un bloc central foarte bun. De acum însă ne gândim doar la meciul cu Elverum, din Liga Campionilor. Jucătorii sunt motivaţi pentru a performa în cupele europene şi îmi doresc să avem aceeaşi atitudine în meciul de miercuri”, a explicat după meci, pentru www.handbalvolei.ro, antrenorul de la Dinamo, Ștefan Constantin.

Antrenorul Sandu Iacob a debutat pe banca Focşaniului cu o victorie la Făgăraş

În cea de-a doua partidă a primei etape, CSM Focşani a reuşit să se impună pentru a treia oară consecutiv la CSM Făgăraş, scor 27 – 19, la capătul unei confruntări în care oaspeţii au dominat jocul pe toată durata sa. Acest succes este primul într-un meci oficial pentru antrenorul focşănenilor, Sandu Iacob, venit în această vară la echipa din Vrancea. În acest meci, fostul jucător al Universităţii Suceava Mădălin Țuţu a reuşit şase goluri, un alt fost universitar, portarul Marocico, evidenţiindu-se în poarta oaspeţilor.

„Ne bucurăm că am început bine. A fost o perioadă în care s-a acumulat suficientă tensiune, cauzată de necunoscut, de felul în care ne vom prezenta la ora primului meci. Am întâlnit pe Făgăraş într-un meci amical, i-am simţit ca fiind o echipă bună, dar astăzi ne-am apărat mai bine şi am găsit soluţii pe faza de atac”, a explicat noul antrenorul de la CSM Focşani, Sandu Iacob.

Minaur Baia Mare a început cu dreptul în acest sezon şi s-a impus cu 33 – 21 în disputa de pe teren propriu, gazdele desprinzându-se pe tabelă după doar 10 minute de joc, la pauză scorul fiind 17 – 10.

După trei ani de pauză, Bacăul a revenit în Liga Naţională cu o victorie la Cluj

În cel de-al patrulea meci disputat, CSM Bacău a reuşit să se impună în duelul echipelor promovate în această vară, pe terenul echipei Universitatea Cluj, scor 24 – 22. Meciul a fost unul echilibrat, oaspeţii desprinzându-se la patru goluri în ultimele 10 minute.

„Ne bucurăm că, după atâţia ani, am debutat cu o victorie în Liga Naţională, chiar dacă am întâlnit o contracandidată la retrogradare. E important pentru noi că am început cu o victorie, dar personal îmi doresc mai multă determinare de la jucători. E clar, va veni şi aceasta în timp, victoriile ne vor oferi moral. Trebuie să aducem, prin prestaţiile noastre, publicul la sală. În primă fază, ne dorim să evităm retrogradarea, iar eu îmi doresc să evităm şi barajul. În Cupa României sper să facem o figură cât mai frumoasă, mai ales că Bacăul a jucat bine în această competiţie mereu. Aş vrea să ne calificăm în Final Four”, a explicat managerul băcăuanilor, Gabriel Armanu.

Universitatea Suceava va debuta în noul sezon, astăzi, de la ora 18.00, într-un meci în faţa propriilor suporteri împotriva celor de la CSM Bucureşti.

Programul primei etape:

HC Dobrogea Sud – Dinamo Bucureşti 24 – 30 (10 – 17)

Minaur Baia Mare – HC Buzău 33 – 21 (17 – 10)

CSM Făgăraş – CSM Focşani 19 – 27 (8 – 15)

Universitatea Cluj – CSM Bacău 22 – 24 (10 – 14)

Dunarea Călăraşi – Steaua Bucureşti (ieri, ora 17.30)

CSU Suceava – CSM Bucureşti (astăzi, ora 18.00, sala LPS Suceava)

Politehnica Timişoara – Potaissa Turda (miercuri, 12 septembrie)