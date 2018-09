Juniorii de la LPS Suceava vor avea trei meciuri test la Memorialul "Eduard Gazda" de la sala Unirea

Volei

Vineri și sâmbătă, sala Unirea din municipiul Suceava va fi gazda ediției cu numărul 18 a Memorialului „Eduard Gazda” la volei masculin, o competiție devenită tradiție ce-n ultimii ani a fost rezervată echipelor de juniori. Turneul este organizat de Asociația Județeană de Volei Suceava, cu sprijinul Liceului cu Program Sportiv din Suceava și al Clubului Sportiv Municipal Suceava, în memoria uneia dintre figurile emblematice ale voleiului sucevean, Eduard Gazda, fost jucător și antrenor al echipei locale, dar și președinte al Clubului Sportiv Municipal Suceava. În acest an, pe lângă gazdele de la LPS Suceava, echipa de juniori I pregătită de antrenorul Tudor Orășanu, vor mai participa două echipe din Ucraina, una din Cernăuți și una din orașul Vinița, dar și CSȘ Botoșani, echipă cu care sucevenii se vor întâlni și-n sezonul ce urmează al Campionatului Național.

„Fiind anul centenar am încercat să aducem și o echipă din Republica Moldova, dar din păcate programul nu le-a permis și de aceea am apelat la colegii noștri de la Botoșani. Va fi un turneu foarte util pentru jucătorii noștri, unul în care vom folosi în special juniori I, dar și o parte dintre juniorii II, care vor evolua în campionat și la juniori I. Din păcate lipsa fondurilor nu ne-a permis să efectuăm un cantonament montan și de aceea am încercat să facem acest lucru pe plan local, cu două antrenamente pe zi și recuperarea aferentă, dar nu se compară cu o pregătire centralizată la munte”, a explicat antrenorul echipelor de juniori de la LPS Suceava, Tudor Orășanu.

În acest an, juniorii I de la LPS Suceava vor începe noul sezon pe data de 7 octombrie, iar juniorii II pe 30 septembrie. Medaliată cu bronzul național în sezonul trecut, echipa de juniori I are ca obiectiv calificarea la turneul final, mai ales că la finalul acestui campionat, șase dintre componenții echipei vor termina junioratul. La juniori II, antrenorul Tudor Orășanu și-a propus cât mai multe meciuri pentru ca jucătorii săi să capete experiență, o parte dintre ei fiind în primul an la această categorie de vârstă.

Programul meciurilor:

Vineri, 7 septembrie, sala Unirea:

10:00 – Vinița vs. Cernăuți

11:30 – LPS Suceava vs. CSȘ Botoșani

16:00 – CSȘ Botoșani vs. Vinița

17:30 – LPS Suceava vs. Cernăuți

Sâmbătă, 8 septembrie, sala Unirea:

10:00 – CSȘ Botoșani vs. Cernăuți

11:30 – LPS Suceava vs. Vinița