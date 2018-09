Fotbal

La finalul primului său meci oficial în Liga a III-a pe banca Forestei Suceava, antrenorul francez Selim Benachour a taxat jocul modest al elevilor săi din repriza a doua, atunci când puteau să piardă două puncte importante.

„A fost un meci cu două reprize total diferite, cu o primă parte în care mi-a plăcut cum a evoluat echipa noastră, iar toţi jucătorii au fost conectaţi la joc. Ne-am creat multe ocazii, dar n-am reușit să le fructificăm. În partea a doua nu știu ce s-a întâmplat cu jucătorii, care parcă erau alţii în teren, ca și cum și-ar fi schimbat tricourile. Toată echipa a jucat prost și pun asta pe seama oboselii, dar jucătorii noștri trebuie să înţeleagă că atunci când sunt obosiţi jocul lor ar trebui să fie cât mai simplu, iar ei au încercat să dribleze cât mai mult și au pierdut mingea. Consider că nici jucătorii pe care i-am introdus în teren în timpul meciului nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și n-au adus un plus de prospeţime. Vom încerca să îmbunătăţim aceste aspecte la antrenamente, până la meciul următor”, a explicat antrenorul sucevenilor, Selim Benachour.

Tehnicianul francez a mai adăugat că echipa are un nivel bun și va încerca să-i aducă într-un timp cât mai scurt pe jucătorii accidentaţi, deoarece cu ajutorul lor, Foresta va arăta mult mai bine, atunci când va avea lotul complet.

Selim Benachour a lăudat și suporterii veniţi pe stadionul Areni, mai ales pentru faptul c-au încurajat echipa în repriza a doua, atunci când trecea printr-o perioadă mai proastă.

Tehnicianul oaspeţilor, Radu Anania, speră să integreze cât mai repede jucătorii veniţi de la Botoșani și Omnia Suceava

La finalul meciului de pe Areni, antrenorul celor de la Șomuz Fălticeni, Radu Anania, s-a arătat mulţumit de jocul echipei sale, în condiţiile în care este o nou promovată, are mulţi jucători noi și nu stă foarte bine la capitolul pregătire.

„Au fost două reprize total diferite. Prima a aparţinut gazdelor aproape în totalitate. În partea a doua am ţinut mai mult de minge, pe fondul unei căderi a sucevenilor, iar dacă eram concentraţi mai bine cred că puteam să scoatem un egal. Pot să spun că sunt mulţumit de joc, în condiţiile în care în ultimele două săptămâni am încercat să definitivăm lotul și am adus jucătorii din arii diferite, şapte de la Botoșani, iar pe ultima sută de metri, trei jucători de la Omnia, iar din aceste motive omogenitatea a lăsat puţin de dorit. Sperăm ca ușor-ușor să formăm o echipă și să-i integrăm pe jucătorii noi. Noi am încercat să păstrăm structura avută în Liga a IV-a, cu câteva modificări, astfel încât să avem o ascensiune în ce privește fotbalul profesionist, care este mult diferit de cel amator pe care l-am jucat în judeţ”, a declarat antrenorul Radu Anania.

Radu Anania a făcut și o analiză a primelor două runde, în care echipa sa a pierdut la limită, cu același scor, 0 – 1.

„Am avut două etape până acum, una în care am pierdut pe mâna noastră, după o greșeală personală, un penalty și un om eliminat. Astăzi, chiar dacă se preconiza că venim doar în excursie, am demonstrat că lucrurile stau altfel și puteam să scoatem un egal, dacă acel jucător tânăr avea sânge rece în faţa porţii. Stăm prost și la capitolul pregătire deoarece sunt mulţi jucători ce au familii, servicii și poate fotbalul este pe locul doi, dar încercăm să compensăm cu jucătorii tineri, mai ales cei de la Botoșani, care au făcut antrenamente în fiecare zi. Mă bucur că rămâne în picioare colaborarea cu FC Botoșani, cei 7 jucători vor rămâne cel puţin un an la Fălticeni și dacă va mai fi nevoie vor veni și alţii”, a explicat Radu Anania.