Fotbal feminin

Timp de 10 zile, între 18 şi 27 august, la Tărlungeni a avut loc un stagiu de pregătire al selecţionatelor de junioare Under 15, Under 17 şi Under 19 ale României, acţiunea fiind supervizată de Mirel Albon, antrenorul primei reprezentative. Principalul scop al cantonamentului a fost acela de a pregăti meciurile din cadrul calificărilor care vor avea loc în această toamnă. Judeţul Suceava a fost reprezentat în stagiul de la Tărlungeni de Cosmina Roşu, o jucătoare cu profil ofensiv care aparţine de CSS „Nicu Gane”, dar care activează cu succes în eşalonul al doilea din România pentru echipa Armonia Fălticeni. Cosmina Roşu face parte din lotul naţional Under 19 de fotbal feminin, care pregăteşte meciurile pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor, care se vor disputa în această toamnă.

România face parte din Grupa 11, alături de Portugalia, Italia şi Bulgaria. Primele două echipe clasate în grupele de calificări şi cele mai bune două formaţii care vor ocupa locul trei se vor alătura ţărilor direct calificate, Spania şi Franţa, la Turul de Elită. La Campionatul European, care va avea loc în Scoţia, se vor califica şapte echipe plus reprezentativa ţării gazdă.