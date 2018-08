Minifotbal

Ediția 2018 a Cupei Nikodemus la minifotbal a beneficiat în acest an de participarea formațiilor Railex Suceava, Inter Conti Suceava, Mihu Acoperişuri Pătrăuţi, Bucovina Bădeuţi, Viitorul Măneuţi, Aproall Rădăuţi, Chelsea Vicovu de Sus, No Name Rădăuţi, Marge Dorneşti, Ruth Caffe Vicovu de Sus, Flor Construct Suceava și Moroşan Group Cajvana. La finalul a două săptămâni de meciuri aprige, în finala competiției au ajuns grupările Railex Suceava și Viitorul Măneuți. Mult mai experimentată, trupa manageriată de Ilie Lahman a condus clar ostilitățile de pe terenul de sport al Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți și s-a impus la final cu scorul de 3-0, cu ajutorul golurilor marcate de Corban, Tomescu și Brighiu, în prima repriză.

„Sunt foarte bucuros de ceea ce a realizat echipa Railex în acest an, pe lângă Cupa Nikodemus noi izbutind să câștigăm și Cupa Cartierelor. De aceea, nu pot decât să-mi scot pălăria în fața băieților”, a declarat Ilie Lahman.

Iată și lotul de jucători care a obținut această frumoasă performanță: Dan Tipa, Ovidiu Livischi – portari; Laurențiu Berezoschi, Ovidiu Bosancu, Mihai Guriță, Viorel Stan, Sergiu Corban, Andrei Bijec, Tiberiu Serediuc, Nicolae Gliga, Radu Tomescu, Ciprian Brighiu, Andrei Aparaschivei. Delegați: Daniel Haraga și Ionel Cazacu.