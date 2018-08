Antrenorul Selim Benachour a fost prezentat oficial de Foresta

Liga a III-a

Clubul Foresta l-a prezentat oficial pe noul antrenor principal Selim Benachour, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă la care au mai fost prezenţi preşedintele Andrei Ciutac şi vicepreşedintele Mihai Ungurian. Ca jucător, trebuie precizat că Benachour a fost un fotbalist de top, evoluând pentru echipe ca Paris Saint Germain, Vitoria Guimaraes, Rubin Kazan, Malaga, Maritimo Funchal, Apoel Nicosia şi Mumbai City. De asemenea, noul tehnician al Forestei se poate lăuda şi cu 44 de selecţii la echipa naţională a Tunisiei, cu care a participat la Campionatul Mondial din 2002.

Selim Benachour a petrecut o săptămână întreagă la Suceava înainte de a accepta oferta conducătorilor Forestei şi i-a urmărit pe viu pe noii săi elevi în amicalele cu CSM Paşcani şi Şomuz Fălticeni.

„Mă bucur că am ajuns la Suceava, unde, după mai multe runde de discuţii cu Andrei Ciutac şi Mihai Ungurian, am constatat că suntem pe aceeaşi lungime de undă şi putem face treabă bună împreună. Atmosfera la echipă este OK, dar cu toţii suntem conştienţi că suntem la început de drum şi avem mult de muncă. Prima impresie este una pozitivă, iar eu sunt aici pentru a-mi impune filozofia de joc şi pentru a-i ajuta pe jucători să progreseze”, a declarat tehnicianul în vârstă de 36 de ani, care a mărturisit că-l are drept model de antrenor pe spaniolul Pep Guardiola.

Benachour a recunoscut că nu ştia mare lucru despre fotbalul românesc înainte de a veni la Suceava.

„Am căutat însă informaţii despre Foresta pe internet şi am constatat că lucrurile nu au mers foarte bine în sezonul precedent. Sunt conştient că suporterii au aşteptări mari de la noi şi sper să reuşim să schimbăm în timp imaginea acestui club. Încetul cu încetul voi încerca să schimb mentalitatea jucătorilor, iar pentru acest lucru este nevoie în primul rând de nişte reguli de disciplină. Până la urmă fotbalul este acelaşi şi funcţionează după premise asemănătoare la orice nivel. Cred că mentalitatea existentă la o echipă de top din Europa poate fi implementată şi la o formaţie din eşalonul al treilea din România”, a precizat Selim Benachour.

„Primul pas ar fi promovarea în Liga a II-a, iar în câţiva ani accederea în primul eşalon”

Acesta a declarat că doreşte să imprime echipei un stil de joc bazat pe o posesie prelungită a balonului şi speră ca în trei-patru săptămâni să se poată vedea roadele muncii sale.

„Referitor la lotul existent, cred că ar mai fi nevoie de doi jucători pentru a acoperi posturile deficitare. De asemenea, am constatat că nu toţi jucătorii sunt la acelaşi nivel de pregătire fizică şi am început să lucrăm pentru a remedia cât mai repede acest aspect. Sper să reuşesc să cresc cât mai repede nivelul echipei. Primul pas ar fi promovarea în Liga a II-a, iar în câţiva ani accederea în primul eşalon”, a relatat noul antrenor al Forestei. Benachour este posesor al licenţei de antrenor A UEFA şi vorbeşte fluent limbile franceză, engleză, spaniolă, portugheză şi arabă.

„Este foarte important pentru noi că Selim a acceptat oferta noastră. A avut o carieră de jucător prestigioasă şi sper ca şi cariera de antrenor să se ridice la acelaşi nivel”, a declarat vicepreşedintele Mihai Ungurian.

Prezent şi el la conferinţa de presă, preşedintele Andrei Ciutac a fost rezervat când i s-a cerut să vorbească despre obiectivul Forestei în viitorul sezon.

„Nu vrem să ne aruncăm în declaraţii măreţe. Este important să izbutim un tur de campionat bun, ca să putem spera la un retur şi mai reuşit. Seria I, din care facem şi noi parte, cred că este cea mai puternică din Liga a III-a, având pe tabloul de concurs echipe ale unor oraşe importante, precum Oţelul Galaţi, Gloria Buzău sau Ceahlăul Piatra Neamţ. Însă mai sunt şi alte formaţii solide, precum CSM Focşani sau Bucovina Rădăuţi. Noi avem parte, teoretic, de un început mai uşor, urmat apoi de două deplasări grele la Focşani şi Râmnicu Sărat. Cred că după consumarea a cinci-şase etape putem să ne facem o idee despre nivelul la care ne situăm”, a precizat Andrei Ciutac.

La sfârşitul acestei săptămâni va debuta ediţia de campionat 2018-2019 a Ligii a III-a, Foresta urmând să întâlnească în deplasare nou promovata Gauss Bacău.