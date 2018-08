Fotbal – Copii

Micii fotbalişti de la grupa Under 9 a grupării Juniorul Suceava au reuşit primul lor rezultat notabil din carieră, izbutind să se impună la Braşov Junior’s Cup, una dintre cele mai puternice competiţii juvenile din Europa de Est. Ajunsă la a X-a ediţie, întrecerea din acest an a adunat la start 166 de formaţii provenind din ţări ca România, Iordania, Israel, Slovacia, Bulgaria, Ucraina sau Polonia. Formaţia pregătită de Bogdan Pantea şi Iulian Ignătescu s-a calificat în etapa eliminatorie a turneului după ce a înregistrat şase victorii şi o înfrângere în faza grupelor: 3-0 cu New Star Bucureşti, 7-2 cu Steagu Roşu Braşov, 1-0 cu Prosport Academy I Bucureşti, 3-0 cu ACS Tâmpa Braşov, 4-0 cu Kinder Brăila, 3-0 cu CSS Braşovia şi 1-3 cu Luceafărul Cluj. În sferturi, sucevenii au trecut la limită, cu 1-0, de Real Junior Vaslui, pentru ca în penultimul act să dispună cu 4-3 de Prosport Academy II Bucureşti. În finala mare, Juniorul i-a învins clar, cu 3-0, pe cei de la Luceafărul Cluj, luându-şi astfel revanşa pentru eşecul suferit în faza grupelor.

În plan individual s-a remarcat în mod deosebit Edi Constantinescu, care a fost desemnat cel mai bun portar al turneului.

„Chiar dacă a fost un turneu obositor, copiii au meritul de a fi rămas conectaţi 100% la competiţie, reuşind un turneu foarte bun. Este îmbucurător că ne-am descurcat excelent în faţa unor echipe solide, ceea ce este dătător de speranţe pentru concursurile viitoare”, a declarat antrenorul Bogdan Pantea.

Iată şi lotul de jucători care a obţinut această frumoasă performanţă: Edi Constantinescu, Alex Neamţu, Ianis Lupu, Matei Rusu, Valentin Ichim, Fabian Nica, Iulian Magazin, Robert Pop, David Constantin şi Răzvan Rotaru.