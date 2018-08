Rădăuţi

Cupa Nikodemus la minifotbal 2018 debutează astăzi după-amiază, pe terenul cu suprafaţă artificială de joc de la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din municipiul Rădăuţi. La startul ediţiei din acest an s-au prezentat 12 echipe care au fost repartizate, prin tragere la sorţi, în patru grupe: Grupa A – Interconti Suceava, Mihu Acoperişuri Pătrăuţi, Railex Suceava; Grupa B – Bucovina Bădeuţi, Viitorul Măneuţi, Aproall Rădăuţi; Grupa C – Chelsea Vicovu de Sus, No Name Rădăuţi, Marge Dorneşti; Grupa D – Ruth Caffe Vicovu de Sus, Flor Construct Suceava, Moroşan Group Cajvana.

Competiţia se va desfăşura pe parcursul a două săptămâni, finala urmând să se desfăşoare sâmbătă, 25 august. Organizatorul competiţiei, Costel Babiuc, a declarat: „Putem spune că această competiţie deja a intrat în tradiţia locală, în condiţiile în care am ajuns la ediţia a XXII-a. Sper că, la fel ca şi în anii din urmă, publicul rădăuţean va aprecia meciurile şi că pe teren se va juca fotbal <curat>, în limitele regulamentului şi ale fairplay-ului. Vă aşteptăm pe <arena> de la <Hurmuzachi>!”

Pentru astăzi sunt programate meciurile Mihu Acoperişuri – Railex, de la ora 17.30, iar de la 18.30, Viitorul-Aproall. Mâine vor juca No Name – Marge, în primul meci, respectiv Flor Construct – Moroşan Group.