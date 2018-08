Liga a III-a

Foresta a câştigat cu scorul de 2-1 meciul amical susţinut ieri după-amiază pe terenul grupării de Liga a III-a CSM Roman. Scorul a fost deschis de formaţia gazdă, însă sucevenii au izbutit să egaleze până la pauză, după ce Artenie a luat o acţiune pe cont propriu, iar şutul său centrare a fost deviat în propria poartă de un apărător advers. Golul victoriei a venit cu un sfert de oră înainte de final şi a fost marcat de Fares, bine servit în gura porţii de către Martin.

„A fost un joc bun, pe care am reuşit să-l controlăm aproape în totalitate. Per total, sunt mulţumit de cum a arătat echipa. Din păcate ratăm încă foarte mult, cred că am irosit 6-7 mari ocazii de gol”, a declarat antrenorul principal Bogdan Tudoreanu.

Cu ocazia acestei întâlniri „galben-verzii” l-au testat pe tânărul Ignea, de la Aerostar Bacău, alţi doi jucători, este vorba de moldoveanul Celeadnic şi de Mateiciuc, de la Ceahlăul Piatra Neamţ, fiind aşteptaţi să debuteze în tricoul Forestei cu prilejul următorului meci de pregătire, care va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 12.00, pe Areni, în compania grupării CSM Paşcani.

Foresta a început partida cu CSM Roman în alcătuirea: G. Niga – Onofraş, Mateciuc, Samba, Ghimp – Ionescu, Aioanei, T. Lungu – Artenie, Grumezescu, Faiola. Pe parcursul întâlnirii au mai intrat Cotună, Rigoli, Căpăţână, Negură, Martin, Fares şi Ignea.

Gulei şi Dulap nu au putut fi utilizaţi din cauza accidentărilor.