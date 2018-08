Handbal

Ieri, în sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a debutat ediția din acest an a Memorialului „Mihai Mironiuc”, un prim turneu de pregătire din această vară pentru echipa de handbal a Universității Suceava. Elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei au deschis turneul cu un meci câștigat în fața nou-promovatei CSM Bacău, scor final 31 – 30. Partida a avut un ritm destul de bun, lupta fizică pe semicerc fiind de cele mai multe ori ca într-un meci de campionat. În joc au apărut și destul de multe greșeli în ambele tabere, pe undeva normale în această fază a pregătirii pentru noul sezon. În prima parte jocul a fost unul echilibrat, în care Universitatea a încercat să se desprindă, dar băcăuanii s-au ținut foarte bine, din dorința de a demonstra că nu vor fi o victimă sigură în noul sezon, scor la pauză 14 – 13. În partea a doua, ambele echipe au avut perioade bune, în minutul 48 oaspeții reușind să egaleze la 22. Finalul a fost la fel de echilibrat, ultimul gol fiind reușit de Bacău, scor 31 – 30.

„Pentru primul meci din această perioadă de pregătire a fost destul de bine, dar am văzut că mai avem foarte mult de lucrat. La câte antrenamente cu mingea am făcut pot să spun că a fost ok, mai ales la capitolul efort fizic. Sper ca de la meci la meci să creștem și să găsim cele mai bune soluții. Jucătorii veniți în această vară s-au mișcat destul de bine, dar le mai trebuie timp să se integreze în angrenajul echipei, dar ușor-ușor cred că vor reuși acest lucru, mai ales că le-am transmis ce-mi doresc de la ei”, a declarat antrenorul sucevean, Adrian Chiruț.

Universitatea Suceava a folosit în acest meci cu CSM Bacău un lot de 16 jucători: Erhan Valeriu, Iulian Andrei, Florin Ciubotariu (2), Antonio Pintilei, Adrian Târzioru (9), Maxim Oancea (4), Alin Petrea (2), Mihai Sandu (2), Cristian Adomnicăi (3), Andrei Olariu (1), Radisav Lakovici (3), Nicolaos Stamatas (1), Bogdan Baican (1), Alexandru Ionescu (3), Andi Tofănel, Bogdan Șoldănescu.

Vineri, 3 august

ora 17.00 CSM Bacău – CSM Făgăraș

ora 19.00 Potaissa Turda – CSU Suceava

Sâmbătă, 4 august

ora 10.00 Potaissa Turda – CSM Bacău

ora 12.00 CSU Suceava – CSM Făgăraș