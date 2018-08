Handbal

Aflată în perioada de pregătire, echipa de handbal a Clubului Sportiv Universitar din Suceava va începe mâine seria meciurilor de pregătire pe teren propriu, la turneul memorial „Mihai Mironiuc”, competiție ce a devenit o tradiție pentru a această perioadă a verii, ce se va desfășura de joi până sâmbătă la sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. În acest an, alături de echipa pregătită de antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei vor mai participa alte trei formații din Liga Națională, Potaissa Turda, CSM Bacău și CSM Făgăraș. În prima fază era invitată echipa HC Vaslui, dar aceasta n-a mai putut onora invitația după ce a trecut la CSM Vaslui și s-a înscris în Divizia A, în locul ei venind CSM Făgăraș.

„Este primul turneu din perioada de pregătire, unul benefic pentru noi deoarece ne va arăta unde suntem la momentul actual și unde mai avem de lucrat. Totuși noi venim după o perioadă în care am făcut pregătire fizică, inclusiv forță, și abia am intrat în sală să ne antrenăm și cu mingea, și de aceea cu siguranță nu vom fi într-o formă maximă, dar în aceeași situație sunt și ceilalți adversari. La capitolul accidentări, doar Bogdan Baican a resimțit niște dureri după Campionatul European Universitar și s-a dus la control la București, a făcut un RMN și se pare că nu-i nimic grav, el urmând în acest timp și un tratament”, a explicat antrenorul handbaliștilor de la Universitatea Suceava, Adrian Chiruț. La Memorialul „Mihai Mironiuc”, din echipa suceveană vor lipsi trei jucători, Gabriel Burlacu, Cătălin Costea și Alexandru Poteră, sportivi ce de luni participă cu lotul României la Campionatul Mondial Universitar, ce are loc în perioada 30 iulie – 5 august la Rijeka, în Croația. Tot zilele trecute s-au întors acasă alți doi handbaliști de la Universitatea Suceava, pivotul Alexandru Ionescu, venit în această vară de la Bacău, și portarul Eduard Duman, ce au participat cu echipa României la Campionatul European de Tineret.

Sucevenii vor mai avea două turnee test, la Bacău și Baia Mare, dar și două meciuri cu Steaua București

În următoarea săptămână, în perioada 10 – 12 august, handbaliștii suceveni vor participa la un puternic turneu la Baia Mare, competiție la care pe lângă gazdele de la Minaur vor mai fi prezente alte două echipe de top din Liga Națională, Politehnica Timișoara și Potaissa Turda. În următoarea săptămână, Universitatea Suceava va juca la al treilea și ultimul turneu de pregătire din această vară, la Bacău, alături de echipa locală CSM Bacău 2010 și CS HC Buzău 2012, echipe ce au promovat în acest an în Liga Națională, dar și o echipă din campionatul Lituaniei. În ultima săptămână dinaintea începerii noului sezon, universitarii vor avea două meciuri tari de pregătire, pe terenul vicecampioanei echipei Steaua București.

Universitatea Suceava va începe noul sezon în Liga Națională pe data de 5 septembrie cu un meci în fața propriilor suporteri în compania celor de la CSM București.

Programul Memorialului „Mihai Mironiuc”

Joi, 2 august

ora 17.00 CSU Suceava – CSM Bacău

ora 19.00 Potaissa Turda – CSM Făgăraș

Vineri, 3 august

ora 17.00 CSM Bacău – CSM Făgăraș

ora 19.00 Potaissa Turda – CSU Suceava

Sâmbătă, 4 august

ora 10.00 Potaissa Turda – CSM Bacău

ora 12.00 CSU Suceava – CSM Făgăraș