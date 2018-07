Fotbal

ASA Rarău, nou înfiinţata echipă de seniori a oraşului Câmpulung Moldovenesc, a disputat duminică pe teren propriu primul meci amical. Formaţia pregătită de Dumitru Viţelaru şi Ilie Ţebrean, care şi-a început activitatea în urmă cu doar trei săptămâni, a primit replica grupării Vânătorul Dorna Candrenilor, care a reuşit la finalul ediţiei trecute de campionat să promoveze în Liga a IV-a. Partida a fost una antrenantă şi s-a încheiat cu victoria echipei vizitatoare, cu scorul de 3-1.

„Suntem abia la început şi mai avem destule lucruri de pus la punct. Am aliniat o formulă de echipă formată doar din fotbalişti cu vârsta cuprinsă între 16 şi 20 de ani, cu o singură excepţie, Marius Bosancu. Am stabilit din start că ne vom baza pe jucătorii tineri din zonă şi aşa vom proceda în continuare. Am trimis deja către AJF Suceava cererea de afiliere şi sper să fim acceptaţi pe tabloul Ligii a IV-a în viitorul sezon”, a declarat Ciprian Mîrzac, vicepreşedintele grupării câmpulungene.

Mai trebuie remarcat că partida de pe stadionul Rarăul a avut parte de o asistenţă selectă, în tribune luând loc fostul mare internaţional Aurică Ţicleanu, fostul mare fotbalist sucevean Radu Caşuba, dar şi primarul Mihăiţă Negură. Ţicleanu, care în prezent ocupă funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a venit la Câmpulung Moldovenesc la invitaţia lui Daniel Surpatu, preşedintele ASA Rarău.

„Eu şi Aurică suntem cunoştinţe vechi, prieteni de familie. A dorit mult să revină în vizită pe aceste meleaguri, mai ales că, în urmă cu foarte mulţi ani, pe când era fotbalist al echipei naţionale, efectua cantonamentele la Câmpulung Moldovenesc, sub comanda lui Mircea Lucescu. S-a îndrăgostit în timp de această zonă, pe care a frecventat-o la începutul anilor 90, în perioada în care era antrenor la Oţelul Galaţi. De atunci a rămas bun prieten cu Radu Caşuba, jucător de bază la Oţelul, astfel că cei doi n-au ratat ocazia de a se revedea în weekend, la Câmpulung Moldovenesc”, a precizat Daniel Surpatu.