Canotaj

Suceava a avut o reprezentare majoră la Campionatele Mondiale de tineret Under 23 de la Poznan, în condițiile în care 20 de sportivi din totalul de 48 care au făcut parte din delegația României sunt originari din județul nostru. Spre meritul lor, „tricolorii” n-au bătut drumul degeaba până în Polonia, ajungând să se numere printre protagoniști. Astfel, echipajul masculin de patru rame al României, cu sucevenii Cosmin Pascari, Mihăiță Țigănescu și Ștefan Constantin Berariu în echipaj, a reușit să cucerească aurul mondial, după ce au condus cursa de la un capăt la celălalt.

„După ce în semifinală am intrat ușor relaxați și ne-am chinuit puțin pentru a câștiga, în finală ne-am concentrat cu toții la maxim. Cu un vânt ajutător care ne convine, pentru că știm cum să controlăm viteza, ne-am coordonat perfect în barcă și am reușit să obținem o mare victorie”, a declarat Cosmin Pascari, care este pregătit la CSM Suceava de antrenorul Ioan Despa.

Cea de-a doua medalie de aur a delegației României a fost obținută de echipajul feminin de patru vâsle, din formula câștigătoare făcând parte și suceveanca Elena Logofătu.

O cursă fantastică a reușit și echipajul masculin de dublu rame format din sucevenii Dumitru Alexandru Ciobîcă și Florin Sorin Lehaci. Cei doi au evoluat curajos, au luat cursa pe cont propriu, fiind depășiți pe ultimii metri, cu câteva zecimi de secundă, de reprezentanții Africii de Sud, așa că au trebuit să se mulțumească de această dată cu medaliile de argint.

„A fost o cursă fantastică. Noi am avut un start nebunesc și am ajuns să avem la un moment dat un avantaj de două lungimi de barcă față de următoarea clasată. Din păcate nu am reușit să menținem acel ritm ridicat și am fost ajunși din urmă pe final. Nu ne așteptam însă să-i devansăm de francezi, care au făcut anul trecut record mondial”, a declarat Dumitru Alexandru Ciobîcă, sportiv pregătit la CSM Suceava de același Ioan Despa.

Un ghinion și mai mare au avut canotorii din barca de 8+1 a României, cu sucevenii Sergiu Bejan, Cosmin Macovei și Constantin Radu în echipaj. Tricolorii au parcurs cei 2000 de metri ai cursei în 6:24,930, pierzând argintul la fotofiniş, în faţa Marii Britanii, echipaj creditat cu acelaşi timp ca şi al românilor. Aurul a revenit ambarcaţiunii SUA.