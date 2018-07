Handbal

Aflată în perioada de pregătire precompetițională, echipa de handbal a Universității Suceava continuă campania de achiziții. După ce în această perioadă a adus un jucător grec, echipa locală a înregimentat încă un handbalist din afara țării, tot un handbalist de origine sârbă.

În vârstă de 24 de ani, sârbul Radisav Koki Lakovic a semnat joi o înțelegere cu Clubul Sportiv Universitar din Suceava. Noul handbalist al Universității evoluează pe postul de extremă dreapta şi a fost remarcat de antrenorii Adrian Chiruț şi Iulian Andrei la Campionatul European Universitar de handbal, ce a avut loc săptămâna trecută în Portugalia şi unde sucevenii au cucerit medalia de bronz. Radisav Koki Lakovic a evoluat pentru echipa Universității din Belgrad, în sezonul competițional evoluând pentru o echipă din Bosnia.

„După plecarea lui Cotinghiu am rămas puțin descoperiți pe postul de extremă dreaptă, iar acest sârb cred că este cea mai bună soluție. L-am văzut la Campionatul European Universitar, acolo unde a fost una din cele mai bune extreme dreapta, ne-a plăcut foarte mult şi am avut o discuție acolo, iar mai apoi am vorbit la telefon şi ne-am înțeles să vină la noi. El şi-a dorit mult să vină la Suceava şi de aceea a acceptat să îmbrace tricoul nostru, ştiind că față de Bosnia, România are un campionat mai puternic. Este un handbalist tânăr şi talentat, ce are execuții foarte bune în joc şi care sunt convins că ne va ajuta. Mai mult ca sigur, handbalistul sârb este ultimul cu care mai semnăm o înțelegere, deoarece suntem acoperiți pe posturi”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

Suceveanul Cristian Adomnicăi este cel mai important transfer al verii pentru universitari

Cel mai important transfer din această vară pentru echipa Universității a fost cel al suceveanului Cristian Adomnicăi, care s-a întors acasă după şapte ani petrecuți la HC Odorhei şi Potaissa Turda.

La primul antrenament din această vară a fost prezent şi Maxim Oancea, un sportiv de perspectivă în vârstă de 20 de ani venit de la Bacău, ce evoluează pe mai multe posturi la linia de 9 metri, atât inter, cât şi centru. Pe postul de portar, sucevenii l-au adus pe Valeriu Erhan, un handbalist ce a jucat la Bacău, iar în ultimii ani la Dunărea Călăraşi. Alexandru Ionescu este un alt jucător cu care universitarii au semnat, handbalist ce evoluează pe postul de pivot. În vârstă de 20 de ani, Alexandru este component al naționalei de tineret cu care va participa în această vară la Campionatul European. Tot în această vară, sucevenii s-au despărțit de portarul Cristian Tcaciuc, care a plecat acasă, la Timişoara, Sebastian Polocoşer, sârbul Dusan Sipka, portarul Daniel Bobeică, care a plecat la Buzău, şi Gabriel Cotinghiu, care a plecat la Bacău.

Universitatea va începe meciurile de pregătire pe teren propriu, la Memorialul „Mihai Mironiouc”, competiție ce va avea loc de joi şi până sâmbătă şi la care vor participa alte trei echipe din Liga Națională, Potaissa Turda, CSM Bacău 2010 şi CSM Făgăraş. În următoarea săptămână, în perioada 10 – 12 august, handbaliştii suceveni vor participa la un puternic turneu la Baia Mare, competiție la care pe lângă gazdele de la Minaur vor mai fi prezente alte două echipe de top din Liga Națională, Politehnica Timişoara şi Potaissa Turda. Universitatea Suceava va juca ultimul turneu de pregătire din această vară, la Bacău, alături de echipa locală CSM Bacău 2010 şi CS HC Buzău 2012, echipe ce au promovat în acest an în Liga Națională, dar şi o echipă din campionatul Lituaniei. În ultima săptămână dinaintea începerii noului sezon, universitarii vor avea două meciuri tari de pregătire, pe terenul vicecampioanei echipei Steaua Bucureşti

Universitatea Suceava va începe noul sezon în Liga Națională pe data de 5 septembrie cu un meci în fața propriilor suporteri în compania celor de la CSM Bucureşti.