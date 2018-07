Fotbal județean

Ediția viitoare a Ligii a IV-a se anunță a fi deosebit de interesantă, în condițiile în care și-au exprimat dorința de a înscrie echipe în competiție Liceul cu Program Sportiv Suceava și orașul Câmpulung Moldovenesc. De altfel, câmpulungenii au încheiat deja toate demersurile necesare înființării noului club, care se va intitula ASA Rarău.

„Am trimis către Asociația Județeană de Fotbal cererea de înscriere în campionat și sperăm să fim afiliați cât mai repede”, a declarat Daniel Surpatu, președintele celor de la ASA Rarău. Acesta a dezvăluit că de pregătirea tehnică a echipei se vor ocupa antrenorii Dumitru Vițelaru și Ilie Țebrean.

„În urmă cu trei săptămâni am organizat o acțiune de selecție, cu ajutorul căreia am conturat un lot alcătuit cu jucători din zonă, cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, singurul veteran din echipă fiind Marin Bosancu, de la Pojorâta. De două săptămâni am început antrenamentele, iar duminică, de la ora 13.00, avem programat primul amical pe stadionul Rarăul, împotriva grupării Vânătorul Dorna Candrenilor, care este nou promovată în Liga a IV-a. Aici, în oraș, toată lumea este încântată de inițiativa noastră, primarul Mihăiță Negură a fost în permanență alături de noi, așa că sper să beneficiem în continuare de susținere din partea Consiliului Local”, a precizat Daniel Surpatu.

Ediția de campionat 2018-2019 a Ligii a IV-a va demara la începutul lunii septembrie.