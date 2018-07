Echipajul de 4 rame, în care se regăsesc trei sportivi din judeţul Suceava, Cosmin Pascari, Mihai Vasile Ţigănescu şi Ştefan Constantin Berariu, plus Ciprian Huc are mari şanse la o medalie mondială

Canotaj

În această săptămână, România participă cu 48 de sportivi la Campionatul Mondial de Canotaj pentru tineret, competiţie ce are loc în localitatea Poznan din Polonia. În lotul ţării noastre se află 20 de sportivi ce provin din judeţul Suceava, la un mondial cu o participare record din toate punctele de vedere, una în care sunt prezente 55 de naţiuni, 888 de canotori şi 332 de echipaje. Miercuri seară, în primele calificări al mondialelor, canotorul Clubului Sportiv Municipal Suceava Cosmin Pascari, pregătit de antrenorul Ioan Despa, a reuşit calificarea în semifinalele competiţiei de pe primul loc în serie în proba de patru rame, într-o barcă în care au mai tras doi sportivi din judeţul Suceava, Mihai Vasile Ţigănescu (Horodnic de Jos) şi Ştefan Constantin Berariu (Dumbrăveni), al patru component al echipajului fiind Ciprian Huc. Echipajul român a condus cursa de la un cap la celălalt, terminând la 6 secunde în faţa locului II şi cu al treilea timp din cele 10 echipaje participante. Cosmin Pascari şi colegii săi au picat într-o grupă uşoară şi nu au fost nevoiţi să tragă foarte tare, păstrându-şi forţele pentru semifinală. De altfel, barca din care fac parte trei sportivi din judeţul nostru are mari şanse la medalii, după ce în acest an au reuşit să urce pe podium la două Cupe Mondiale pentru seniori, cel mai bun timp din acest an fiind 5 minute şi 50 de secunde, unul de care cu siguranţă se vor apropia în semifinale şi-n finală, dacă toate vor decurge conform planului.

„În calificări am avut o serie uşoară şi n-am fost nevoiţi să tragem la maxim de potenţial. Vom vedea ce vom face în semifinale, unde cu siguranţă vom trage mult mai tare pentru a ne califica în finală şi pentru a prinde un culoar cât mai bun. După părerea mea, de acum încolo ne vom bate cu echipajele din Noua Zeelandă, Germania, SUA şi Italia, dar asta mai degrabă în finală, şi de aceea sperăm să trecem de semifinală”, a explicat cel mai bun canotor de la CSM Suceava, Cosmin Pascari.

Alexandru Ciobîcă, de la CSM Suceava, s-a calificat de pe locul II în semifinalele probei de dublu rame

Cel de-al doilea canotor de la CSM Suceava prezent la mondialele de tineret, Alexandru Ciobîcă, a reuşit să se califice direct în semifinale, fără a mai ajunge în calificări, după ce a terminat pe locul II seria din care a făcut parte în proba de dublu rame, unde a tras alături de alt sportiv din judeţul Suceava, Florin Sorin Lehaci. Cei doi au condus cursa până la 1500 de metri, dar în ultimii 500 de metri n-au mai tras la fel, deoarece aveau un avans mare faţă de locul III, un echipaj bulgar ce a sosit la mai bine de 12 secunde în spatele sucevenilor. Deşi nu reprezintă un etalon timpul din calificări, sucevenii au avut al patrulea rezultat din cele 4 serii în care erau 19 echipaje, semifinala fiind programată astăzi.

O altă sportivă formată la CSM Suceava, ce este la Steaua Bucureşti, Larisa Elena Roşu, şi o altă canotoare din judeţul Suceava, Ancuţa Bodnar, au reuşit calificarea directă în semifinale după locul II ocupat în proba de dublu vâsle şi sunt printre favorite la calificarea în finală. Iuliana Mihai, fostă CSM Suceava, ce este la Steaua, nu a avut o evoluţie prea reuşită în proba de simplu categorie uşoară şi a ocupat locul 5 din 6 în serie, iar astăzi, în recalificări, trebuie să termine seria în primele trei pentru a prinde un loc în semifinale. Dintre cei 20 de sportivi din judeţul Suceava prezenţi la aceste mondiale, trei au fost descoperiţi şi formaţi la CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni de antrenorii Vasile şi Ana Avrămia, iar acum sunt legitimaţi la Steaua Bucureşti. Astfel, Magdalena Rusu şi alte 3 sportive din judeţul Suceava, Roxana Anghel, Andreea Budeanu şi Mădălina Moroşan, au terminat pe locul IV, ultimul din serie în proba regină de 8+1, şi sunt obligate astăzi să termine recalificările pe unul din primele două locuri pentru a prinde finala mare. La masculin, un alt fost sportiv de la „Nicu Gane”, Cristian Cojocaru, a terminat calificările pe locul IV în proba de dublu vâsle, iar astăzi trebuie să termine pe primele două locuri în recalificări pentru a prinde semifinala. Cel de-al treilea fost sportiv la Fălticeni, Sebastian Cornea, va concura în finala B, cea pentru locurile 7-10 în proba de 4+1, după două locuri patru, unul în calificări şi unul în recalificări.

Alţi trei canotori din judeţul nostru, Sergiu Bejan, Alexandru Macovei şi Constantin Radu, au terminat pe locul III în proba de 8+1, în cea mai tare serie, cu al treilea timp din 11 echipaje şi au şanse să prindă finala mare dacă astăzi vor termina pe unul din primele două locuri în recalificări.

Bogdan Baitoc a terminat seria pe ultimul loc în proba de patru vâsle şi trebuie să termine în primele trei în recalificări, pentru a prinde semifinala.

Maria Tivodariu a concurat la dublu rame şi a reuşit să câştige locul II în serie, calificându-se direct în semifinale, în timp ce Elena Logofătu, în proba de patru vâsle, s-a calificat în semifinale de pe locul I.