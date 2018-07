Atletism

Atleții din județul Suceava au încheiat cu patru medalii acest sezon, la finalele Campionatului Național de Atletism pentru juniori III, ce s-au desfășurat sâmbătă și duminică la București. Pregătită la Clubul Sportiv Municipal Suceava de antrenoarea Erzilia Țâmpău, atleta din Câmpulung Moldovenesc Maria Talida Sfargiu a avut o evoluție excelentă în cele două probe în care a alergat, câștigând două titluri de campioană națională. Astfel, în proba de 1500 de metri, Talida a trecut peste vântul nefavorabil și a terminat prima, la 6 secunde în fața următoarei clasate, cu timpul de 4 minute și 33 de secunde, doborându-și recordul personal cu două secunde. Duminică, Maria Talida Sfargiu a reușit o nouă medalie de aur, în proba de 800 de metri, după o cursă tactică pe care a încheiat-o după două minute și 15 secunde, și-n care s-a desprins pe ultimii 300 de metri, la fel ca la 1500 de metri. Maria Talida a reușit în acest sezon să câștige argintul la 800 de metri și bronzul la 1500 de metri la naționalele de sală juniori III, a câștigat la 800 metri la un concurs internațional în Bulgaria la junioare I, a terminat pe III probele de 800 și 1500 la naționalele de juniori I, dar și două medalii de aur, una la individual și una cu echipa, la naționalele de cros de la Botoșani.

Elena Mădălina Sârbu a luat argintul în proba de 3000 de metri

Tot de la CSM Suceava, Elena Mădălina Sârbu, pregătită de Erzilia Țâmpău, a reușit la naționalele de juniori III să câștige medalia de argint în proba de 3000 de metri, după 10 minute și 8 secunde. În acest an, Elena a luat bronzul la 3000 metri, la juniori I, la naționalele de sală, locul I cu echipa la naționalele de cros și locul III la junioare II în Campionatul Național în aer liber și locul IV la junioare I. Un alt sportiv de la CSM Suceava, Cosmin Nisioiu, ce se află în primul an de juniori III, a terminat pe locul IV în proba de 1500 de metri cu un record personal, anul trecut fiind dublu campion național la copii I. Mirela Anca Moroșan, pregătită la CSM Suceava tot de Erzilia Țâmpău, a avut ceva probleme de sănătate și nu a putut evolua la nivelul ei, clasându-se pe locul VII la 5000 de metri, asta după ce în acest an a câștigat argintul la naționalele de junioare I.

„Sunt foarte mulțumită și fericită de rezultatele sportivilor mei, la aceste naționale văzându-se munca depusă de când s-au apucat de performanță, și sper să confirme și pe viitor. Sunt copii talentați și serioși în pregătire și îmi doresc să continue la fel și să confirme și-n competițiile internaționale”, a explicat antrenoarea Erzilia Țâmpău.

O comportare foarte bună a avut-o și Darius Melniciuc, pregătit la CSM Suceava de antrenorul Radu Mihalescu, sportiv ce a reușit să câștige titlul de campion național în proba de 5000 metri marș, el fiind medaliat cu aur și la naționalele pe șosea în aceeași probă, la juniori III. La naționalele de la București, alți doi sportivi pregătiți de Radu Mihalescu, mai exact Dimitrie Scolobiuc și Raluca Angelescu, au ocupat locul VI, respectiv VII în proba de aruncare a discului.