Fotbal

Sâmbătă, echipa de fotbal Bucovina Rădăuți a disputat cel de-al treilea meci de pregătire din această perioadă. Rădăuțenii pregătiți de Dorin Goian și Daniel Bălan au pierdut cu 1 – 5 disputa de pe terenul echipei promovate în Liga a II-a, Aerostar Bacău, ce s-a impus și-n întâlnirea de joia trecută, cu 3 – 0. Rădăuțenii au abordat acest meci cu un lot de 13 jucători, deoarece Stănescu și Coroamă erau accidentați, iar Dănilă a fost învoit pentru probleme personale.

„Am jucat din nou cu o echipă de nivel superior ce a promovat în eșalonul secund și chiar dacă am pierdut, am avut și momente bune în care ne-am creat ocazii și am avut și două bare. Trei dintre goluri le-am primit pe greșeli personale, dar am încredere că acestea se vor remedia, deoarece suntem la început de pregătire și mai avem mult de muncă. Adversarii aveau un plus la pregătirea fizică, deoarece au trei săptămâni în plus, dar ușor-ușor vom arăta și noi din ce în ce mai bine. Am jucat cele 90 de minute în majoritate cu 11 jucători și acest lucru este benefic pentru ei, pentru momentele când vor trebui să ducă un meci de la un capăt la altul. Ne dorim cât mai multe meciuri test în această perioadă, deoarece cred că așa ne vom pregăti mult mai bine”, a explicat antrenorul Dorin Goian. Tehnicianul rădăuțenilor a mai adăugat că i-a plăcut de Duceag, un jucător ce a terminat junioratul la LPS Suceava și pe care-l dorește în lotul pentru campionatul ce urmează, un fotbalist ce joacă mijlocaș dreapta, dar poate fi împins și-n atac.

Bucovina Rădăuți a început meciul de la Aerostar Bacău în formula: Puianu, Bălan, Vișinari, Vitu, Antonesi, Buzuiuc, Ungureanu, Cerlincă, Stoian, Ionesi și Ciobanu, în partea a doua intrând în teren Busuioc și Duceag.

Miercuri după masă, echipa pregătită de Dorin Goian și Daniel Bălan va juca la Piatra Neamț, cu CSM Ceahlăul, iar mai apoi va avea două partide cu echipa din Roman, una acasă și una-n deplasare, dar și un joc cu Juniorul Suceava.